噶瑪蘭威士忌TWSC七度封王！Oloroso雪莉桶勇奪年度最佳單一麥芽威士忌

噶瑪蘭威士忌再度於國際舞台締造佳績，在2026年日本東京國際威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition，TWSC）拿下亮眼戰績，其中「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」摘下賽事最高榮譽「年度最佳單一麥芽威士忌（Best of the Best）」，不僅是噶瑪蘭第7度奪得賽事世界冠軍，更完成連續4年蟬聯最高榮譽的紀錄。

此次獲獎酒款以Oloroso雪莉桶熟成特色受到評審肯定，展現成熟哈密瓜、黃桃等豐沛果香，入口後逐漸轉出細緻橡木與可可氣息，甜潤、辛香與桶陳調性層次交疊，在濃郁風味與平衡感之間取得巧妙拿捏，留下悠長尾韻。

除了最高榮譽之外，噶瑪蘭今年在TWSC也繳出歷年最佳成績，共抱回7面最高金賞（Superior Gold）與15面金賞（Gold），合計22面獎牌。其中「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」更連續3年摘下金賞，因此獲頒名人堂（Hall of Fame）殊榮，展現酒款長期維持品質的穩定實力。

值得一提的是，噶瑪蘭酒廠此次亦獲選「亞洲年度最佳酒廠（Best Asian Distillery of the Year）」，從單一酒款到酒廠整體實力皆獲國際評審肯定。連續多年在國際競賽中拿下頂級獎項，也讓來自台灣的單一麥芽威士忌持續受到全球烈酒市場關注。

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