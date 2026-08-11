池上秋收稻穗藝術節 張信哲、洪佩瑜、葛西瓦獻聲

池上秋收稻穗藝術節今年邁入18年，將邀請歌手張信哲、洪佩瑜與葛西瓦共同獻聲。製作人陳鎮川表示，這三組歌手可以讓熟齡姐姐們喜歡，也讓年輕人喜歡，一起禮讚池上秋收之美。

台灣好基金會董事長柯文昌今天在記者會上表示，池上秋收稻穗藝術節這些年來，已經成為台灣地方創生的典範，「它不只是一場表演活動，更是推動池上永續發展的引擎，也是台灣展現給國際最美麗的一張名片。」柯文昌說很感謝製作人陳鎮川繼續策畫，精采程度值得期待。

池上鄉文化藝術協會創會理事長梁正賢表示，池上秋收稻穗藝術節被形容是在窮鄉僻壤裡打造了一個「無圍牆巨蛋」，「這18年來，我們不需要實體建築，因為這個自然舞台一直都在，加上台東縣政府推廣慢經濟，我們協會與鄉親共同做到真正的在地融合。」

陳鎮川表示，參與池上秋收稻穗藝術節到現在12年，「最早是跟著同事曬太陽喝酒；到現在是帶著自己的小孩在池上騎腳踏車，生活有了很大的變化。」陳鎮川說，每個土地都有它寫故事的方式，「深深祝福池上這首樸實的詩篇，越寫越美，也越寫越動人。」

歌手洪佩瑜記者會上表示，這幾年跟台東緣分很深刻，「感覺台東一直在呼喚我，能夠參加池上秋收的活動感到非常開心。」歌手葛西瓦表示，「非常榮幸能夠成為這段故事的一部分。」歌手張信哲則以預錄錄音表示，能在天地為幕、金黃稻浪為舞台的自然環境裡唱歌給大家聽，是他一直以來期待的夢想。

2026池上秋收稻穗藝術節將於10月24及25日演出，今年還將加入台東縣延平鄉桃源國小加入演出，地點在台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區。