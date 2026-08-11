快訊

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

聽新聞
0:00 / 0:00

池上秋收稻穗藝術節 張信哲、洪佩瑜、葛西瓦獻聲

中央社／ 台北11日電

池上秋收稻穗藝術節今年邁入18年，將邀請歌手張信哲、洪佩瑜與葛西瓦共同獻聲。製作人陳鎮川表示，這三組歌手可以讓熟齡姐姐們喜歡，也讓年輕人喜歡，一起禮讚池上秋收之美。

台灣好基金會董事長柯文昌今天在記者會上表示，池上秋收稻穗藝術節這些年來，已經成為台灣地方創生的典範，「它不只是一場表演活動，更是推動池上永續發展的引擎，也是台灣展現給國際最美麗的一張名片。」柯文昌說很感謝製作人陳鎮川繼續策畫，精采程度值得期待。

池上鄉文化藝術協會創會理事長梁正賢表示，池上秋收稻穗藝術節被形容是在窮鄉僻壤裡打造了一個「無圍牆巨蛋」，「這18年來，我們不需要實體建築，因為這個自然舞台一直都在，加上台東縣政府推廣慢經濟，我們協會與鄉親共同做到真正的在地融合。」

陳鎮川表示，參與池上秋收稻穗藝術節到現在12年，「最早是跟著同事曬太陽喝酒；到現在是帶著自己的小孩在池上騎腳踏車，生活有了很大的變化。」陳鎮川說，每個土地都有它寫故事的方式，「深深祝福池上這首樸實的詩篇，越寫越美，也越寫越動人。」

歌手洪佩瑜記者會上表示，這幾年跟台東緣分很深刻，「感覺台東一直在呼喚我，能夠參加池上秋收的活動感到非常開心。」歌手葛西瓦表示，「非常榮幸能夠成為這段故事的一部分。」歌手張信哲則以預錄錄音表示，能在天地為幕、金黃稻浪為舞台的自然環境裡唱歌給大家聽，是他一直以來期待的夢想。

2026池上秋收稻穗藝術節將於10月24及25日演出，今年還將加入台東縣延平鄉桃源國小加入演出，地點在台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區。

張信哲 年輕人 歌手

延伸閱讀

昔日歌手陳譯賢唱這首走紅 因為《下課花路米》找到真愛淡出螢光幕

專訪／族名Mayaw Ciru登錄第一人 陳鏞基成為幫助者助「原」夢

寫出〈祝福〉、〈青蘋果樂園〉！丁曉雯 40 年音樂路創造無數經典

今晚入立秋…財運該收心了! 命理師教3招聚財「把錢留住」

相關新聞

中秋禮盒各家搶預購 桂田酒店裁縫機造型吸睛奇美食品每盒捐3%作公益

桂田酒店10多年來每年設計不同文創美學節慶禮盒，今年中秋推出罕見古早腳踩裁縫車造型「好月逢時」典藏中秋禮盒。奇美食品指定中秋禮盒所得每盒提撥3%，支持幸福基金會幫助弱勢孩童。

迎高鐵N700ST抵台 台塩海洋鹼性離子水限定新裝全台登場

台灣高鐵睽違22年迎新車，臺鹽好水同步換上N700ST限定新裝！歡慶首部新世代列車N700ST將於15日正式抵台，臺鹽再度攜手台灣高鐵，推出N700ST限定版「台塩海洋鹼性離子水」，420ml、600ml及850ml三種規格齊發，將新車與台灣著名景點融入瓶標。

開心熊貓回來了！7-ELEVEN 推18款療癒新品 盲盒、相機一次收

IP角色經濟持續發燒，7-ELEVEN再度攜手日本人氣創作者西村優志（studio UG），搶攻暑假尾聲商機。繼今年初首度合作掀起粉絲收藏熱潮後，7-ELEVEN宣布8月19日起推出全新「studio UG西村優志」全店集點活動，以招牌角色「開心熊貓」、「小鼠」及「戀愛兔」為主角，一口氣推出18款周邊商品，涵蓋絨毛吊飾、數位相機、製冷風扇、折傘及居家餐具等，瞄準角色迷與年輕族群收藏需求。

把愛戴在身上！TiffanySixteen Stone新作迎七夕 表情達意超有意義

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於七夕前夕，推出經典Sixteen Stone系列全新作品，從象徵獨一無二愛意的單鑽戒指、承載恆久承諾的結婚戒指，到適合日常配戴的鑽石鏈墜與窄版耳環，以璀璨鑽石串起相遇、相伴與承諾，為七夕獻上值得珍藏的愛之信物。

有行旅／入住洲際溫泉 深度體驗金山

國際溫泉度假飯店進駐金山，掀起新一波金山旅遊樂。有行旅規畫二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，在自然與人文之間展開細緻而放鬆的行旅體驗。走訪農民運動者楊儒門柑仔店，一探化食農教育理想為日常生活；造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；走進阿原肥皂「北海明珠」園區 ，親手製作天然手工皂；美食饗宴於大屯山腳下「春餘園子」，享受預約制無菜單料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。