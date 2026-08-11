快訊

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

聽新聞
0:00 / 0:00

哆啦A夢降臨王品！「聚」、「和牛涮」首度聯名7款限定餐、周邊一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
和牛涮合作餐點壽喜燒雙吃，特別增加金牌純血和牛肉量，要讓消費者吃個痛快。圖／王品集團提供
和牛涮合作餐點壽喜燒雙吃，特別增加金牌純血和牛肉量，要讓消費者吃個痛快。圖／王品集團提供

王品（2727）集團兩大超人氣火鍋「聚 日式鍋物」與「和牛涮 日式鍋物放題」，首度與日本國民動漫角色「哆啦A夢」合作，推出任意開鍋 FUN趣吃企劃。即日起到9月30日，到兩品牌內用發票金額滿1,290元，即可獲任意開鍋卡，有機會抽中周邊商品。消費2客單人套餐，再享129元優惠加購哆啦A夢設計款環保袋。8月12日-9月30日活動期間還能大啖超濃郁！起司牛奶湯、和牛壽喜燒雙吃、哆啦A夢款魚餅及霜淇淋等7道餐點，要熱情陪伴粉絲一路萌到9月底。

日本經典動漫角色「哆啦A夢」陪伴台灣觀眾半個世紀，堪稱是國民級經典角色，在台粉絲橫跨各年齡層，這次「聚」、「和牛涮」與「哆啦A夢」合作盛大推出餐點、限定周邊商品與沉浸式布置，打造系列優惠寵粉。品牌創造的不只是話題，更是跨世代共享的美味記憶。也希望透過這次合作，提高品牌市場滲透率。

8月12日-9月30日到「聚」與「和牛涮」全台門市享用新鮮直送美味：「聚」將超人氣招牌牛奶鍋華麗升級為超濃郁！起司牛奶湯，以白切達乾酪、切達起司放大起司濃郁度，與豚骨湯底堆疊鹹甜交織乳香，點超濃郁！起司牛奶湯就送哆啦A夢款圍兜，為吃鍋增添療癒感。另外日本國產牛、龍蝦海鮮盛宴2款主餐，搭贈「哆啦A夢」可愛小卡裝飾，根本萌到犯規。

「和牛涮」湯頭則有和牛壽喜燒雙吃，能獨享日本關西、關東風壽喜燒兩種吃法，並搭配豪邁升級加量的金牌純血和牛，讓饕客吃個痛快。點和牛壽喜燒雙吃同樣能獲得哆啦A夢造型圍兜一件。「和牛涮」、「聚」雙品牌自助吧同步供應哆啦A夢設計杯裝霜淇淋、魚餅，霜淇淋以限定蘇打優格口味搭配星星脆餅、荔枝爆爆珠DIY，好吃又好拍。

周邊更是欠收，即日起到9月30日，到「聚」與「和牛涮」內用消費滿1,290元，即可獲限量開鍋卡，張張有獎。有機會帶走可愛爆棚的「哆啦A夢」馬上開動碗、口袋小吊飾。若是王品瘋美食會員，再加碼送兩品牌通用、每張面額129元現金券8張，現賺超過千元。這次更推出了哆啦A夢可愛設計的環保購物袋，即日起到9月30日，到兩品牌消費2客單人套餐以上，即可以129元加購入手。

即日起到9月30日，「聚」、「和牛涮」全台51間門市同步變身，成為哆啦A夢粉的天堂，從門市門口、自助吧、牆面佈置都有哆啦A夢出沒，拍照打卡吸睛度破表。

哆啦A夢霜淇淋，選用蘇打優格口味霜淇淋、搭星星脆餅及荔枝爆爆珠，打造多重清爽口感。圖／王品集團提供
哆啦A夢霜淇淋，選用蘇打優格口味霜淇淋、搭星星脆餅及荔枝爆爆珠，打造多重清爽口感。圖／王品集團提供

聚、和牛涮與哆啦A夢合作，今年夏季推出限定餐點、周邊商品萌力爆棚。圖／王品集團提供
聚、和牛涮與哆啦A夢合作，今年夏季推出限定餐點、周邊商品萌力爆棚。圖／王品集團提供

超濃郁！起司牛奶湯以白切達乾酪、切達起司，打造極致雙倍起司風味，起司愛好者必點。圖／王品集團提供
超濃郁！起司牛奶湯以白切達乾酪、切達起司，打造極致雙倍起司風味，起司愛好者必點。圖／王品集團提供

內用消費兩客單人套餐以上，即可129元加購哆啦A夢環保購物袋。圖／王品集團提供
內用消費兩客單人套餐以上，即可129元加購哆啦A夢環保購物袋。圖／王品集團提供

王品 哆啦A夢 火鍋

延伸閱讀

達美樂超萌「立體披薩鍵帽」只送不賣！ 王品12mini×魔靈召喚送虛寶卡

樂多多集團強攻鐵板燒「明水然·樂」鐵板燒台中第三店年底進駐大遠百

佳節送心意！4間「百年歷史」中秋禮盒 巧克力、蝦餅、蛋黃酥通通有

全聯、大全聯中元優惠開跑 限時最高22%回饋 全電商滿額現享8.5折

相關新聞

「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業暖心伸援：免費提供婚紗救急

知名婚紗品牌「韓國藝匠」近日驚傳負責人失聯、門市停止營運，不少已付費預約拍攝婚紗的準新人擔心權益受損，甚至可能面臨婚期將近卻無法拍攝、取件的窘境，其中台中分店早在今年4月就已關門，引發消費者關注。對此，有同業暖心伸出援手，宣布將提供「免費婚紗」給有急需的新娘，消息在社群曝光引起網友熱議。

中秋禮盒各家搶預購 桂田酒店裁縫機造型吸睛奇美食品每盒捐3%作公益

桂田酒店10多年來每年設計不同文創美學節慶禮盒，今年中秋推出罕見古早腳踩裁縫車造型「好月逢時」典藏中秋禮盒。奇美食品指定中秋禮盒所得每盒提撥3%，支持幸福基金會幫助弱勢孩童。

迎高鐵N700ST抵台 台塩海洋鹼性離子水限定新裝全台登場

台灣高鐵睽違22年迎新車，臺鹽好水同步換上N700ST限定新裝！歡慶首部新世代列車N700ST將於15日正式抵台，臺鹽再度攜手台灣高鐵，推出N700ST限定版「台塩海洋鹼性離子水」，420ml、600ml及850ml三種規格齊發，將新車與台灣著名景點融入瓶標。

開心熊貓回來了！7-ELEVEN 推18款療癒新品 盲盒、相機一次收

IP角色經濟持續發燒，7-ELEVEN再度攜手日本人氣創作者西村優志（studio UG），搶攻暑假尾聲商機。繼今年初首度合作掀起粉絲收藏熱潮後，7-ELEVEN宣布8月19日起推出全新「studio UG西村優志」全店集點活動，以招牌角色「開心熊貓」、「小鼠」及「戀愛兔」為主角，一口氣推出18款周邊商品，涵蓋絨毛吊飾、數位相機、製冷風扇、折傘及居家餐具等，瞄準角色迷與年輕族群收藏需求。

把愛戴在身上！TiffanySixteen Stone新作迎七夕 表情達意超有意義

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於七夕前夕，推出經典Sixteen Stone系列全新作品，從象徵獨一無二愛意的單鑽戒指、承載恆久承諾的結婚戒指，到適合日常配戴的鑽石鏈墜與窄版耳環，以璀璨鑽石串起相遇、相伴與承諾，為七夕獻上值得珍藏的愛之信物。

有行旅／入住洲際溫泉 深度體驗金山

國際溫泉度假飯店進駐金山，掀起新一波金山旅遊樂。有行旅規畫二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，在自然與人文之間展開細緻而放鬆的行旅體驗。走訪農民運動者楊儒門柑仔店，一探化食農教育理想為日常生活；造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；走進阿原肥皂「北海明珠」園區 ，親手製作天然手工皂；美食饗宴於大屯山腳下「春餘園子」，享受預約制無菜單料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。