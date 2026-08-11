哆啦A夢降臨王品！「聚」、「和牛涮」首度聯名7款限定餐、周邊一次看

王品（2727）集團兩大超人氣火鍋「聚 日式鍋物」與「和牛涮 日式鍋物放題」，首度與日本國民動漫角色「哆啦A夢」合作，推出任意開鍋 FUN趣吃企劃。即日起到9月30日，到兩品牌內用發票金額滿1,290元，即可獲任意開鍋卡，有機會抽中周邊商品。消費2客單人套餐，再享129元優惠加購哆啦A夢設計款環保袋。8月12日-9月30日活動期間還能大啖超濃郁！起司牛奶湯、和牛壽喜燒雙吃、哆啦A夢款魚餅及霜淇淋等7道餐點，要熱情陪伴粉絲一路萌到9月底。

日本經典動漫角色「哆啦A夢」陪伴台灣觀眾半個世紀，堪稱是國民級經典角色，在台粉絲橫跨各年齡層，這次「聚」、「和牛涮」與「哆啦A夢」合作盛大推出餐點、限定周邊商品與沉浸式布置，打造系列優惠寵粉。品牌創造的不只是話題，更是跨世代共享的美味記憶。也希望透過這次合作，提高品牌市場滲透率。

8月12日-9月30日到「聚」與「和牛涮」全台門市享用新鮮直送美味：「聚」將超人氣招牌牛奶鍋華麗升級為超濃郁！起司牛奶湯，以白切達乾酪、切達起司放大起司濃郁度，與豚骨湯底堆疊鹹甜交織乳香，點超濃郁！起司牛奶湯就送哆啦A夢款圍兜，為吃鍋增添療癒感。另外日本國產牛、龍蝦海鮮盛宴2款主餐，搭贈「哆啦A夢」可愛小卡裝飾，根本萌到犯規。

「和牛涮」湯頭則有和牛壽喜燒雙吃，能獨享日本關西、關東風壽喜燒兩種吃法，並搭配豪邁升級加量的金牌純血和牛，讓饕客吃個痛快。點和牛壽喜燒雙吃同樣能獲得哆啦A夢造型圍兜一件。「和牛涮」、「聚」雙品牌自助吧同步供應哆啦A夢設計杯裝霜淇淋、魚餅，霜淇淋以限定蘇打優格口味搭配星星脆餅、荔枝爆爆珠DIY，好吃又好拍。

周邊更是欠收，即日起到9月30日，到「聚」與「和牛涮」內用消費滿1,290元，即可獲限量開鍋卡，張張有獎。有機會帶走可愛爆棚的「哆啦A夢」馬上開動碗、口袋小吊飾。若是王品瘋美食會員，再加碼送兩品牌通用、每張面額129元現金券8張，現賺超過千元。這次更推出了哆啦A夢可愛設計的環保購物袋，即日起到9月30日，到兩品牌消費2客單人套餐以上，即可以129元加購入手。

即日起到9月30日，「聚」、「和牛涮」全台51間門市同步變身，成為哆啦A夢粉的天堂，從門市門口、自助吧、牆面佈置都有哆啦A夢出沒，拍照打卡吸睛度破表。

哆啦A夢霜淇淋，選用蘇打優格口味霜淇淋、搭星星脆餅及荔枝爆爆珠，打造多重清爽口感。圖／王品集團提供

聚、和牛涮與哆啦A夢合作，今年夏季推出限定餐點、周邊商品萌力爆棚。圖／王品集團提供

超濃郁！起司牛奶湯以白切達乾酪、切達起司，打造極致雙倍起司風味，起司愛好者必點。圖／王品集團提供