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「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業暖心伸援：免費提供婚紗救急

聯合新聞網／ 綜合報導
「韓國藝匠」驚傳倒閉，北市法務局10日下午前往台北門市稽查。圖／台北市法務局提供
「韓國藝匠」驚傳倒閉，北市法務局10日下午前往台北門市稽查。圖／台北市法務局提供

知名婚紗品牌「韓國藝匠」近日驚傳負責人失聯、門市停止營運，不少已付費預約拍攝婚紗的準新人擔心權益受損，甚至可能面臨婚期將近卻無法拍攝、取件的窘境，其中台中分店早在今年4月就已關門，引發消費者關注。對此，有同業暖心伸出援手，宣布將提供「免費婚紗」給有急需的新娘，消息在社群曝光引起網友熱議。

台北一家禮服婚紗租借公司「Berry's Wed」在Threads發文表示，看到許多新娘因婚紗問題焦急不已，老闆決定提供「免費婚紗」給有急迫需求的新娘，希望在關鍵時刻提供一點協助，讓新人能重新找回重要日子的美好心情。

貼文曝光後，吸引不少網友留言支持，紛紛稱讚業者在消費爭議發生之際仍願意伸出援手。一名網友留言「太善良了推一個」，也有人建議即使免費提供婚紗，也可以酌收基本清洗費，「做好事也不要太虧」。

其他網友則表示，「挺一波！新娘肯定焦慮到不行」、「你們好棒！請求救的新娘守護溫暖店家，保護好店家婚紗也不能當奧客喔」、「溫暖的店家值得被記住」。還有網友感性表示，落井下石的人很好找，但「能找到雪中送炭的真的是三生有幸」，未來若有機會也希望能到店家拍攝全家福。

針對韓國藝匠驚傳倒閉，台北市法務局10日晚間發布消費警訊指出，消保官當天下午前往韓國藝匠台北門市稽查，但公司負責人並未出面，現場員工僅表示店面租約至11日。截至10日晚間8時，北市府已接獲10件相關消費爭議申訴；台中市法制局則表示，截至11日上午已受理13件消費申訴，並呼籲業者儘速說明目前營運狀況及後續處理方式，提出可行方案保障消費者權益。

北市法務局表示，消保官提醒受害消費者，應妥善保留所有交易相關證據，包括書面契約、付款證明、對話截圖等，作為後續求償依據。若消費者原以刷卡方式付款者，請務必把握時效，儘速洽詢發卡銀行申請爭議帳款賠付；若是以現金（含匯款）方式支付款項者，可向法院聲請核發支付命令請求退還，以保障自身權益。

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