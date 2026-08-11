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鄭智善「甜蜜蜜」插旗林森北路！4人以下訂位秒殺、菜單「這天」公布

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
韓國主廚鄭智善。圖／摘自IG（@chef_jisunjoung）
韓國主廚鄭智善。圖／摘自IG（@chef_jisunjoung）

黑白大廚》鄭智善的中華料理品牌「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店，終於揭開神秘面紗，落腳台北市中山區林森北路123號2樓，前身為王品集團旗下日式燒肉餐廳「原燒 O-NiKU」台北林森北店，預計8月16日正式開幕，消息曝光後也迅速掀起話題。

「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店於8月10日上午10點，開放8月16日至9月24日的訂位，不到24小時，4人以下的座位已全數額滿，目前僅接受5人以上訂位。開幕初期採試營運模式，部分桌位暫不開放預約，每組用餐時間限90分鐘，2人以上訂位則須支付訂金。

鄭智善曾以《黑白大廚：料理階級大戰》展現精湛廚藝，「甜蜜蜜 Tianmimi」則以中華料理為核心，在韓國已有一定人氣。此次進軍台北，除了延續韓國店的招牌料理，也將因應台灣飲食習慣重新調整食材、調味與料理呈現，並推出台北店限定菜色。

品牌透露，目前菜單仍在最後研發階段，希望在保留甜蜜蜜經典風味的同時，加入更貼近台灣味蕾的設計。最受期待的台灣限定完整菜單，將於8月13日正式公開，讓饕客提前揭開鄭智善此次台北登場的料理新篇章。

「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店預訂8月16日正式開幕。圖／摘自IG（@tianmimi_taipei）
「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店預訂8月16日正式開幕。圖／摘自IG（@tianmimi_taipei）

王品集團 黑白大廚 料理

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