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迎高鐵N700ST抵台 台塩海洋鹼性離子水限定新裝全台登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽攜手台灣高鐵推出N700ST限定版台塩海洋鹼性離子水，瓶標融入新車流線車身與台灣著名景點，可巧妙拼成一節列車，更添收藏樂趣。圖／臺鹽提供
臺鹽攜手台灣高鐵推出N700ST限定版台塩海洋鹼性離子水，瓶標融入新車流線車身與台灣著名景點，可巧妙拼成一節列車，更添收藏樂趣。圖／臺鹽提供

台灣高鐵暌違22年迎新車，臺鹽好水同步換上N700ST限定新裝！歡慶首部新世代列車N700ST將於15日正式抵台，臺鹽再度攜手台灣高鐵，推出N700ST限定版「台塩海洋鹼性離子水」，420ml、600ml及850ml三種規格齊發，將新車與台灣著名景點融入瓶標。

而限定新裝即起於高鐵及零售通路接力開賣，讓N700ST率先走進旅途與日常，臺鹽邀請全台民眾一起喝好水、迎新車，共享N700ST登台的喜悅。

臺鹽表示，限定瓶標不只展現N700ST流線俐落的車身，更加入趣味拼接巧思，透過瓶身排列，即可巧妙組成一節列車，串起高鐵穿梭台灣的沿途風景，也象徵台灣高鐵以更優質的車輛與服務，持續串聯城市與美好生活。作為國人旅途中熟悉的補水選擇，台塩海洋鹼性離子水以純淨甘甜的好水陪伴旅客南來北往；在N700ST正式投入營運前，鐵道迷與民眾就能透過限定新裝搶先感受新車氣象，收藏N700ST與台灣風景交織的獨特紀念。

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽深耕台灣逾70年，從製鹽本業出發，持續深化海洋資源應用，以安心品質滿足民生所需；台灣高鐵即將通車滿20周年，以安全、便捷的運輸服務串聯南北，成為台灣重要的交通動脈。兩大品牌長年深受國人信賴，同為展現台灣形象的重要門面，此次再度攜手，共同迎接N700ST登台的歷史性時刻，不僅延續合作情誼，更結合雙方品牌優勢，為國內外旅客打造更美好的生活與旅程體驗。

臺鹽旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」上市逾20年，不僅為國內首支鹼性機能水，更長年穩居機能水單一品牌市占率冠軍。臺鹽發揮海洋生技研發優勢，以「奈米級離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，淬鍊出甘甜順口的熟水口感，品質屢獲國際肯定，2026年再獲Monde Selection國際品質評鑑金獎，締造「八度奪金」紀錄，並摘下比利時國際風味評鑑所ITI「風味絕佳獎」最高三星殊榮。憑藉品質實力，六度蟬聯國慶大典指定用水，並多次於重要國家盛典及外交場合亮相。

迎接N700ST抵台，高鐵聯名商品也搶先掀起收藏熱潮！「台塩海洋鹼性離子水」N700ST限定新裝已全面進駐高鐵通路，零售通路也接力開賣，420ml可於全聯及momo購物網購買，高鐵站內超商、自動販賣機、高鐵線上購也可入手，商務車廂同步供應；600ml於高鐵推車販售；850ml預計8月中旬起於全台7-ELEVEN上架。

高鐵 海洋 臺鹽

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