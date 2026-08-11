開心熊貓回來了！7-ELEVEN 推18款療癒新品 盲盒、相機一次收

IP角色經濟持續發燒，7-ELEVEN再度攜手日本人氣創作者西村優志（studio UG），搶攻暑假尾聲商機。繼今年初首度合作掀起粉絲收藏熱潮後，7-ELEVEN宣布8月19日起推出全新「studio UG西村優志」全店集點活動，以招牌角色「開心熊貓」、「小鼠」及「戀愛兔」為主角，一口氣推出18款周邊商品，涵蓋絨毛吊飾、數位相機、製冷風扇、折傘及居家餐具等，瞄準角色迷與年輕族群收藏需求。

7-ELEVEN表示，今年初首度攜手日本知名創作者西村優志推出全店集點活動，成功將虛擬IP角色化為實體商品，帶動粉絲收藏熱潮。今年再度合作，以人氣角色「GOKIGEN PANDA（開心熊貓）」、「KONEZUMI（小鼠）」及「LOVE RABBIT（戀愛兔）」為主視覺，推出18款生活周邊商品，持續擴大IP角色經濟布局。

此次新品主打個人配件、居家用品及辦公小物，其中最受矚目的為首度將經典貼圖表情打造成立體造型的「表情包絨毛吊飾盲盒」，共推出10種隨機款式，並設有隱藏版，增添開箱驚喜；另有「絨毛吊飾＋娃包組」，可將角色玩偶隨身吊掛，兼具收藏與展示功能。

針對年輕族群日常需求，7-ELEVEN也推出多款實用商品，包括3款角色造型「磁吸小燈箱」，正反面分別印有中文及日文設計；「迷你數位相機」內建12款角色相框，可即拍即看，適合記錄旅遊及聚會時光。

夏季商品則包含「手持製冷風扇」、「絨毛髮夾」、「自動折傘」及「四輪折疊購物車」等。製冷風扇主打大風量降溫；折傘採黑膠塗層設計，可兼顧遮陽與擋雨；折疊購物車約35公升容量，收納後還可作為簡易桌面，兼具外出購物、野餐及追星等多元用途。

此外，也推出上班族及居家族群適用的「小提袋」、「造型公仔存錢筒」及「陶瓷碗4入組」。其中，存錢筒兼具收納與桌面擺飾功能，陶瓷碗則集結開心熊貓、小鼠、戀愛兔及壞壞貓等人氣角色，滿足粉絲一次收藏需求。7-ELEVEN表示，全新studio UG西村優志系列集點活動將自8月19日起開跑，藉由多元角色商品持續搶攻IP收藏商機。