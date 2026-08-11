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新光三越砸10億改造北車 打造直達電梯、大廳門面、智能廁所全面升級

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北車站改造，提供族群友善、智慧貼心的服務設施項目，完善不同國別、多元族群通勤候車體驗（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供
台北車站改造，提供族群友善、智慧貼心的服務設施項目，完善不同國別、多元族群通勤候車體驗（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供

新光三越與台鐵公司今日舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」，新光三越執行副總暨新域開發董事長吳昕昌發表台北車站未來規劃，將以「Window to the World」為發展願景，投資超過10億預算，聚焦升旗空間服務、商品、藝文、安全四大面向將台北車站再造，為了服務北車每日超過60萬人次來客，「營運不中斷」是雙方的共識，新光三越將分區分期投入改裝，改裝期維持70%的營運動能，改裝時程預期2年8個月。

新光三越副董吳昕陽表示，非常的珍惜這次參與公共服務的機會，我們不是多了一個營業的點，而是被交付了一個更重大的責任還有承諾。我們思考的是要如何不負所託，讓台北車站在各個方面看得到顯著的一個改變，然後把新光三越累積30年的服務經驗還有經營的能力，轉化為每日經過台北車站的60萬旅客的需求，我們也相信新光三越一定會把它做得更好。

新光三越回應台鐵八大主軸：意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境、AI 智慧，以重塑國門形象、串聯西區經濟發展兩大目標。吳昕昌指出，我們將會投入超過十億的資金、資源來改造，不管是大廳、環境、商場、設備、硬體服務。我們也會帶入多元的商品，也希望將新光三越非常擅長的文化藝術都帶到台北車站來。當然過程最重要的，我們會用最高的安全標準來符合這接下來的改建。

北車大廳、地板、廁所通通改造 還有直達電梯

吳昕昌舉例，來到台北車站每一位旅客的第一個印就是大廳，我們接下來會投入非常多的資源來改造成大廳。我們會做一個600吋的LED螢幕，希望能夠將台灣好山好水、人文景色在這裡播放出來，加上台灣有非常多國際賽事舉辦，未來在這邊也能夠舉辦相關的賽事，聚集大家一起為中華隊加油。另外會全新打造新的車站大鐘，會延續它報時的角色，以及代表台北車站的一個地標，另外我們會將地板、地坪重新做一個改造，讓它是一個舒適的環境。

另外，新光三越也思考旅客在北車碰到了什麼樣的痛點，或是需要什麼樣子的服務，提出「服務核」的概念。將以多國語言呈現指標系統，

另外帶入新光三越AI智能服務、AED設備、求救鈕，甚至細微到喝水、ATM，都將它模組化。另外，也會改造台北車站廁所，除了整潔之外，希望更明亮與結合智能科技。另打造B1到2樓直達電梯，讓有需求的旅客垂直動線更方便。

多樣業種組合餐飲比例調降至7成以下 打造青創孵育基地

過去，台北車站餐飲食品比例高達9成，新光三越會將餐飲比例降到7成以下、約65%，另設計不同主題商品，吳昕昌認為，在北車並不是只有吃喝而已，希望透過不同業種組合照顧到也符合每一位來客的需求。

新光三越一直重視的人文藝術推廣，也將帶到北車打造「青創孵育基地」，吳昕昌說，台北車站每天有60萬人進出，相當適合提供台灣在地藝術家、年輕藝術家舞台去表現。

台北車站大廳改造，600吋數位牆／指標報時裝置／地坪更新（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供
台北車站大廳改造，600吋數位牆／指標報時裝置／地坪更新（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供

台北車站商場改造，將提供族群友善、智慧貼心的服務設施項目（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供
台北車站商場改造，將提供族群友善、智慧貼心的服務設施項目（圖為模擬示意圖僅供參考）。圖／新光三越提供

新光三越與台鐵公司今日舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」。記者林士傑／攝影
新光三越與台鐵公司今日舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」。記者林士傑／攝影

新光三越執行副總暨新域開發董事長吳昕昌。記者林士傑／攝影
新光三越執行副總暨新域開發董事長吳昕昌。記者林士傑／攝影

新光三越副董吳昕陽。記者林士傑／攝影
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新光三越 廁所 電梯 台北車站

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