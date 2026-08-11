黑白格大廳將消失！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

新光三越接手台北車站商場，如今整建藍圖曝光，新光將推出4大亮點，包含大廳改裝、資訊顯示改變、廁所改造及新設電梯。其中，旅客熟知的黑白格大廳，也將走入歷史。但新光強調，施工期間將維持至少7成的服務量能，預計8月底送計畫書，通過後就能施工，目前仍以2年8個月整建期前完工為目標。

台北車站商場改朝換代，新光三越上個月24日與微風交接後隔天無縫營運。今台鐵公司與新光三越攜手，舉辦合作啟動儀式，共同宣布「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」整建正式開跑。

新光三越執行副總吳昕昌揭露最新規畫，台北車站商場將迎來主要4大變革，包含大廳更新、服務盒設置、廁所改造及新設電梯。

吳昕昌表示，有15年歷史、台北車站象徵的黑白格將走入歷史，且車站大廳將新設600吋大螢幕，將會播放台灣好山好水、人文特色，並可作為賽事轉播螢幕使用。此外，將有大鐘可以兼具報時與地標功能，再透過燈光調整，讓整體環境更舒服。

另一大變革，吳昕昌指出，將把資訊整合至「服務盒」，於美樓層設置4至6個，每個位置搭配不同服務機能，整合指標系統、乘車資訊、附近地圖及台灣觀光活動等，讓國外觀光客一目了然。

此外，由於現有商場從B1到2樓搭乘電梯必須轉乘。因此新光也預計設置2座直達電梯，讓垂直動線更方便。

交通部政務次長伍勝園指出，新光接手北車商場，將與新光站前店、南西店串成一個商業廊道，是北車深度融合交通與商業生活中心最重要的一步。

台鐵董事長鄭光遠表示，商場營運有8大主軸，包含意象再造、魅力美食、魅力購物、國際觀光、國際友善、公益空間、安全環境及AI智慧。新光將以「window to the world」為發展願景，預計投入超過10億預算，以「空間服務、商品、藝文及安全」4大方針回應。

新光透露，招商將以「在台灣看見世界品牌」及「讓台灣品牌走向世界」兩大方向進行，餐飲服務將會降到7成以下，透過多元業種，符合旅客多元需求。

吳昕昌表示，新光接手後已啟動丈量等預備工作，預計於8月底遞交改裝計畫書，供台鐵審核。通過後將採「分區分期」方式施工，期間將維持至少7成營運量能，目前仍未有期程規畫，以2年8個月改裝期前完成為目標，但希望越早完工越好。

不過整修前或許得先解決北車悶熱問題。北車冷氣設備故障已有一段時間，近期不少民眾反應商場室溫逼近30度，鄭光遠表示，台鐵已經提出改善方案，設備的購買也都在積極安排。台鐵也先在月台上增設小型水冷扇設施，希望盡快能解決熱氣問題。

新光公布電梯與廁所新社與整建計畫。記者孟嘉美／攝影

新光公布服務盒概念示意圖，將整合各種資訊，讓旅人一看即知。記者孟嘉美／攝影

台鐵攜手新光三越，舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」。記者孟嘉美／攝影

交通部政務次長伍勝園。記者孟嘉美／攝影