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台北犁記用聯名讓百年品牌走進下一個世代 再次攜手美國藝術家推出4款祝福

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2026中秋佳節，台北犁記推出「中秋四大祝福系列」，左起依序為平安禮盒、事事如意禮盒、幸運鳥禮盒、皆大歡喜禮盒。圖／台北犁記提供
2026中秋佳節，台北犁記推出「中秋四大祝福系列」，左起依序為平安禮盒、事事如意禮盒、幸運鳥禮盒、皆大歡喜禮盒。圖／台北犁記提供

中秋送禮旺季即將到來，百年糕餅品牌台北犁記以「四款禮盒、四種祝福」為概念，推出全新「幸運鳥禮盒」，並同步推薦「皆大歡喜禮盒」、「平安禮盒」與「事事如意禮盒」。四款禮盒分別象徵幸運、歡喜、平安與如意，將不同的祝福融入糕餅之中，無論是闔家團聚、親友送禮或商務往來，都能以一份充滿心意的禮盒，傳遞最真摯的中秋祝福。台北犁記表示：「中秋是傳遞祝福與分享心意的重要節日，每逢佳節前夕，親友送禮、企業贈禮及返鄉團聚的需求也會逐漸增加。門市除了四款祝福禮盒，也提供更多不同的禮盒選擇，建議消費者提早規劃禮盒選購、取貨及配送安排，讓每一份心意都能準時送達，將最真摯的祝福送給每一位珍視的人。」。

台北犁記以跨界聯名打開品牌新世代

「幸運鳥禮盒」是台北犁記繼「皆大歡喜禮盒」後，再度與美國藝術家 Vicki Sawyer 合作推出的期間限定聯名作品。Vicki Sawyer作品以細膩溫暖的畫風廣受喜愛，此次創作的《幸運鳥》，以一對盛裝打扮、宛如國王與皇后的鳥兒作為主角，象徵富足、團聚、繁榮，以及對幸福美滿生活的祝福，也呼應中秋團圓、分享心意的節慶意象。

「幸運鳥禮盒」共收錄四款品牌經典糕餅，包括經典綠豆椪、綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥及酥皮紅豆蛋黃酥，並增加經典綠豆椪的配置數量，凸顯台北犁記最具代表性的台式月餅。

此外，今年夏天台北犁記也再次攜手櫻桃小丸子推出期間限定鳳梨酥禮盒，從經典IP到國際藝術家，經典的糕餅老字號，不斷用創新的方式讓美味跟傳統被看見。

即日起至9月28日還可憑台北犁記發票至【櫻桃小丸子原作40週年】特展現場購票享活動價$420(原價$470)。

台北犁記再次攜手美國藝術家 Vicki Sawyer，推出全新「幸運鳥禮盒」。圖／台北犁記提供
台北犁記再次攜手美國藝術家 Vicki Sawyer，推出全新「幸運鳥禮盒」。圖／台北犁記提供
台北犁記經典綠豆椪，嚴選特級粉綠豆、北港紅蔥頭與台灣豬滷肉製作，以層層酥香的餅皮與甜鹹交融的內餡，成為深受國內外顧客喜愛的代表性糕餅。圖／台北犁記提供
台北犁記經典綠豆椪，嚴選特級粉綠豆、北港紅蔥頭與台灣豬滷肉製作，以層層酥香的餅皮與甜鹹交融的內餡，成為深受國內外顧客喜愛的代表性糕餅。圖／台北犁記提供

※中秋訂購資訊請參閱台北犁記官網。

※實際配送範圍依物流配送區域為準，品牌保有最終接單權利。

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