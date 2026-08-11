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把愛戴在身上！TiffanySixteen Stone新作迎七夕 表情達意超有意義
美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於七夕前夕，推出經典Sixteen Stone系列全新作品，從象徵獨一無二愛意的單鑽戒指、承載恆久承諾的結婚戒指，到適合日常配戴的鑽石鏈墜與窄版耳環，以璀璨鑽石串起相遇、相伴與承諾，為七夕獻上值得珍藏的愛之信物。
Sixteen Stone系列設計以交錯編織的線條，以及璀璨鑽石，象徵愛意在彼此之間持續流動、滋養與成長。戒指延續系列標誌性的X圖案，由工匠逐一手工鑲接八個經典黃金X，再經內外細緻拋光，呈現豐富金屬光澤，寓意兩個人的情感如交織縫線般緊密相連。此次推出的單鑽戒指以簡約設計聚焦於單顆璀璨鑽石，將獨一無二的情感凝聚於指間，低調卻充滿意義。
對於準備步入婚姻或想與另一半打造情侶對戒的情人，全新Sixteen Stone結婚戒指則以經典設計重新詮釋愛與承諾。全金屬款提供3毫米及4.5毫米兩種寬度，俐落線條搭配中性美學，不論作為婚戒、情侶對戒或日常配戴皆適宜。設計更巧妙運用傳奇珠寶設計大師上史隆柏傑（Jean Schlumberger）標誌性的雙色金工藝，以鉑金搭配18K黃金，透過材質交織呈現鮮明層次，也讓珠寶展現男女皆宜的中性風格。
同時登場的還有Sixteen Stone系列鑽石鍊墜與窄版耳環。圓形鍊墜以流暢輪廓搭配鑽石環繞頸間，象徵愛意圓滿而綿延不息，可單戴或疊戴；窄版耳環則以精巧輪廓貼合耳際，鑽石細膩閃耀，兼具日常實戴性與優雅質感，都可與同系列戒指互相呼應配戴，成為記錄兩人情感歷程的信物，讓情意隨著歲月流轉，持續滋養、緊密相連。
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