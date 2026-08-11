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把愛戴在身上！TiffanySixteen Stone新作迎七夕 表情達意超有意義

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Tiffany Sixteen Stone圓形鍊墜大型款，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約55萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
模特兒配戴Tiffany Sixteen Stone圓形鍊墜大型款，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約55萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於七夕前夕，推出經典Sixteen Stone系列全新作品，從象徵獨一無二愛意的單鑽戒指、承載恆久承諾的結婚戒指，到適合日常配戴的鑽石鏈墜與窄版耳環，以璀璨鑽石串起相遇、相伴與承諾，為七夕獻上值得珍藏的愛之信物。

Sixteen Stone系列設計以交錯編織的線條，以及璀璨鑽石，象徵愛意在彼此之間持續流動、滋養與成長。戒指延續系列標誌性的X圖案，由工匠逐一手工鑲接八個經典黃金X，再經內外細緻拋光，呈現豐富金屬光澤，寓意兩個人的情感如交織縫線般緊密相連。此次推出的單鑽戒指以簡約設計聚焦於單顆璀璨鑽石，將獨一無二的情感凝聚於指間，低調卻充滿意義。

對於準備步入婚姻或想與另一半打造情侶對戒的情人，全新Sixteen Stone結婚戒指則以經典設計重新詮釋愛與承諾。全金屬款提供3毫米及4.5毫米兩種寬度，俐落線條搭配中性美學，不論作為婚戒、情侶對戒或日常配戴皆適宜。設計更巧妙運用傳奇珠寶設計大師上史隆柏傑（Jean Schlumberger）標誌性的雙色金工藝，以鉑金搭配18K黃金，透過材質交織呈現鮮明層次，也讓珠寶展現男女皆宜的中性風格。

同時登場的還有Sixteen Stone系列鑽石鍊墜與窄版耳環。圓形鍊墜以流暢輪廓搭配鑽石環繞頸間，象徵愛意圓滿而綿延不息，可單戴或疊戴；窄版耳環則以精巧輪廓貼合耳際，鑽石細膩閃耀，兼具日常實戴性與優雅質感，都可與同系列戒指互相呼應配戴，成為記錄兩人情感歷程的信物，讓情意隨著歲月流轉，持續滋養、緊密相連。

Tiffany Sixteen Stone結婚戒指4.5毫米款，鉑金與黃K金，約12萬8,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone結婚戒指4.5毫米款，鉑金與黃K金，約12萬8,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone 結婚戒指3毫米款，鉑金與黃K金，約98,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone 結婚戒指3毫米款，鉑金與黃K金，約98,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone圓形鍊墜大型款，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約55萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone圓形鍊墜大型款，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約55萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone窄版耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約44萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone窄版耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約44萬6,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone窄版耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約44萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone窄版耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約44萬6,000元。圖／蒂芙尼提供

（由上至下）Tiffany Sixteen Stone系列結婚鉑金與黃K金戒指，4.5毫米款與鑲嵌鑽石款。圖／蒂芙尼提供
（由上至下）Tiffany Sixteen Stone系列結婚鉑金與黃K金戒指，4.5毫米款與鑲嵌鑽石款。圖／蒂芙尼提供

七夕 Tiffany 表情

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