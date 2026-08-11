2026濱海搖滾音樂祭15日台中港登場 金曲卡司TRASH、麋先生

台中市海線觀光發展協會主辦的年度海線音樂盛事「濱海搖滾音樂祭」，將於本月15日至16日在MITSUI OUTLET PARK台中港北口登場，台中市政府觀光旅遊局表示，今年度集結熱血搖滾、HipHop饒舌與偶像表演等多樣曲風，現場結合豐富的海風市集，邀請民眾暑假走訪台中港。

台中市觀旅局表示，「濱海搖滾音樂祭」今年第3屆，今年搭配台中海洋觀光季共同行銷，要一起用音樂High翻海線，近年來音樂祭的熱度持續不減，成為年輕人聚會必訪的活動之一，主辦單位公布的卡司陣容堅強，包含曾獲金曲獎肯定的TRASH、麋先生MIXER及溫蒂漫步、甜約翰、公館青少年、南西肯恩、白安等知名歌手與樂團，台中市海線觀光發展協會希望打造出一場屬於海線的夏日魅力，讓每一位到訪的民眾，都能留下專屬夏天的濱海聽團記憶！

主辦單位指出，濱海搖滾音樂祭為海線在地商家共同發起、串聯打造而成的活動，過去兩屆反應熱烈，今年度出演卡司吸引人，透過各協力單位、音樂表演者以及市集攤商的串連，讓今年「濱海搖滾音樂祭」的規模變得更豐富完整。提醒民眾，濱海祭有兩個表演舞台，其中濱海舞台不公開販售門票，採「消費索票制」，透過官方公告的合作通路消費即可取得入場券，潮汐舞台則免費開放，詳情請參閱官方網站。

台中市風管所表示，台中海線精彩活動將接續閃亮登場，除了「濱海搖滾音樂祭」於8月15日至16日熱烈登場後，「2026台中海洋觀光季」將於10月3日至4日在大安港媽祖文化園區盛大登場，配合媽祖雕像完工，規劃擊鼓表演、媽祖文化劇場、「嗨安祭」樂團演出、水域遊憩、環境教育活動及特色市集等豐富內容。