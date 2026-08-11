聽新聞
0:00 / 0:00
加了阿薩姆紅茶！亞尼克「三顆布丁生乳捲」升級了 YTM盲盒也抽得到
迎接中秋節到來，亞尼克以「三顆布丁生乳捲」為靈感，新推出「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」，以阿薩姆茶與北海道奶霜融合，搭配三顆布丁當作配料，呈現出豐富的口感與滋味，每條480元；另外門市也推出呼應主題的「布丁阿薩姆奶茶」，每杯125元。此外，門市限定的造型新品「焦糖脆脆生乳捲」，以慢火手炒焦糖打造出焦糖泡芙蛋糕，再搭配北海道奶霜、焦糖奶霜，交織出醇厚又不失輕盈的層次感，每條599元。
YTM並推出盲盒限定的「黑芝麻脆脆生乳捲」以天然竹炭粉打造，並將白芝麻、黑芝麻與糖以帕林內手法拌炒，最終呈現出糖炒芝麻的奶香。另外在即日起至9月30日期間，YTM盲盒也提供原味生乳捲、阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲、蛋黃酥風味生乳捲、黑芝麻脆脆生乳捲、宇治抹茶生乳捲等5種口味，每條392元，讓民眾試試手氣。
除了生乳捲之外，亞尼克也針對中秋常溫伴手禮推出新品「青蔥牛軋餅」禮盒組，運用海藻糖、法國進口發酵奶油等食材製作，每盒260元，買2盒加贈台灣時尚「茄芷袋」一只。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。