加了阿薩姆紅茶！亞尼克「三顆布丁生乳捲」升級了　YTM盲盒也抽得到

迎接中秋節到來，亞尼克以「三顆布丁生乳捲」為靈感，新推出「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」，以阿薩姆茶與北海道奶霜融合，搭配三顆布丁當作配料，呈現出豐富的口感與滋味，每條480元；另外門市也推出呼應主題的「布丁阿薩姆奶茶」，每杯125元。此外，門市限定的造型新品「焦糖脆脆生乳捲」，以慢火手炒焦糖打造出焦糖泡芙蛋糕，再搭配北海道奶霜、焦糖奶霜，交織出醇厚又不失輕盈的層次感，每條599元。

YTM並推出盲盒限定的「黑芝麻脆脆生乳捲」以天然竹炭粉打造，並將白芝麻、黑芝麻與糖以帕林內手法拌炒，最終呈現出糖炒芝麻的奶香。另外在即日起至9月30日期間，YTM盲盒也提供原味生乳捲、阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲、蛋黃酥風味生乳捲、黑芝麻脆脆生乳捲、宇治抹茶生乳捲等5種口味，每條392元，讓民眾試試手氣。

除了生乳捲之外，亞尼克也針對中秋常溫伴手禮推出新品「青蔥牛軋餅」禮盒組，運用海藻糖、法國進口發酵奶油等食材製作，每盒260元，買2盒加贈台灣時尚「茄芷袋」一只。

亞尼克門市限定「焦糖脆脆生乳捲」，售價599元。圖／亞尼克提供

阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲，售價480元。圖／亞尼克提供