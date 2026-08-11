有行旅／入住洲際溫泉 深度體驗金山

迎接中秋節到來，亞尼克以「三顆布丁生乳捲」為靈感，新推出「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」，以阿薩姆茶與北海道奶霜融合，搭配三顆布丁當作配料，呈現出豐富的口感與滋味，每條480元；另外門市也推出呼應主題的「布丁阿薩姆奶茶」，每杯125元。此外，門市限定的造型新品「焦糖脆脆生乳捲」，以慢火手炒焦糖打造出焦糖泡芙蛋糕，再搭配北海道奶霜、焦糖奶霜，交織出醇厚又不失輕盈的層次感，每條599元。

2026-08-11 00:44