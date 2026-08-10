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《黑白大廚》鄭智善「甜蜜蜜」餐廳開幕日曝光！ 還有「台灣限定料理」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
《黑白大廚》中的鄭智善主廚，即將在台開設「甜蜜蜜」海外首間分店。圖／摘自IG（@chef_jisunjoung）
《黑白大廚》中的鄭智善主廚，即將在台開設「甜蜜蜜」海外首間分店。圖／摘自IG（@chef_jisunjoung）

料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》而廣為人知的韓國主廚鄭智善，日前傳出即將在台開設中華料理餐廳「甜蜜蜜」的消息，立即引起網友們的熱烈討論。近日品牌也公佈，即將在8月16日正式開幕，並已開放inline預約。

鄭智善為韓國首位中華料理女主廚，擁有「港點女王」的稱號。在《黑白大廚：料理階級大戰》節目中，精湛的料理技術與超強氣場，也令他獲得許多觀眾支持。即將正式登台的「甜蜜蜜」，目前設有弘大店、江南店等分店，以韓式中華料理為主軸，呈現兼具傳統與創新的菜色以及多樣化的點心。隨著鄭智善的人氣持續發酵，甜蜜蜜也成為首爾一位難求的人氣餐廳。

台灣首間「甜蜜蜜」乃是品牌首度跨足海外之作，店址位於台北林森北路的條通商圈，預計8月16日正式開幕，即日起也可透過inline預約8月16日至9月24日的訂位。除了開幕資訊之外，業者也透露，將針對台灣推出全新的「限定菜色」，預計8月13日正式公佈。

黑白大廚 餐廳 料理

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