人生中最別具意義的一年？ BTS田柾國與香奈兒1957精品香氛分享內心話

香奈兒（CHANEL）日前發布全新形象影片，展示了防彈少年團（BTS）成員、香奈兒品牌大使田柾國（Jung Kook）與香奈兒精品香氛「1957」的一場獨特邂逅。這部影片不僅捕捉了田柾國更為真實、貼近內心的個人面貌，更記錄了他與香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）之間跨越時空的感官交流，深入探索這款香氛背後的故事與獨特感官體驗。

在形象影片的對談中，波巨向田柾國介紹「1957」是一款極具代表性的「膚感香調」香水。波巨解釋道，這款香氛的特性在於「隨著肌膚溫度喚醒香氣」，其存在感會隨之優雅綻放。田柾國對此感到好奇並表示：「什麼是膚感香調？」而在親自試香後，他驚艷地直呼：「太驚艷了，我徹底愛上了1957！」

針對香水本身的結構，調香師波巨解釋，前調採用了明亮的白麝香，為豐富的層次鋪陳第一層氣息，並融入了橙花與鳶尾花的花香，賦予整體飽滿且具對比性的質感。尾調則以雪松與香根草作為基底，波巨特別採用這兩種木質香，賦予「1957」深邃的底蘊與靈動悠長的尾韻。對此，田柾國也特別給予高度評價，表示自己超愛此香豐富的層次感。

田柾國在試香過程中，對這款香氣展現了極其細膩且富有詩意的評價。他形容這是一種帶有「明亮通透感受」的麝香調，彷彿「內蘊滿滿暖陽」，甚至是「似星辰閃爍的芬芳」，讓他感到非常美好。除了直觀的感官喜愛，他更發現了自己與這款香氛的深刻連結：田柾國感性地提到，1957這組數字與他的出生年份1997僅差一個數字，讓他直言：「莫非是命中注定？」

此外，1957這個數字也呼應了香奈兒在紐約的歷史，也是別具意義的年份。田柾國表示自己人生中做重要的一年無疑是防彈少年團出道的2013年，並分享了自己與紐約的難忘回憶，特別是在紐約時代廣場TSX演出的片段，那段與粉絲相伴的時光是他格外珍惜的人生紀錄。當被問及哪首個人作品最契合這款香氛時，身為21世紀流行音樂偶像的他，認為其全球冠軍單曲〈Seven〉與這款極具代表性的香氣最為契合。

香奈兒1957精品香氛。圖／香奈兒提供

JUNG KOOK × Olfactive Discovery精品香氛探索影片截圖。圖／香奈兒提供

JUNG KOOK x CHANEL 1957訪問影片截圖。圖／香奈兒提供

JUNG KOOK x Olivier Polge對談影片截圖。圖／香奈兒提供

「JUNG KOOK 遇上 1957」全新形象。圖／香奈兒提供

「JUNG KOOK 遇上 1957」全新形象。圖／香奈兒提供