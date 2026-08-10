達美樂超萌「立體披薩鍵帽」只送不賣！ 王品12mini×魔靈召喚送虛寶卡

今年夏天，「達美樂」首度攜手鍵盤品牌「Keychron」，推出限量聯名「敲擊補給鍵帽組」，不僅將立體牽絲的披薩縮小成為可愛鍵帽，同時還有Keychron與達美樂經典骨牌Logo設計，讓鍵盤瞬間造型升級。即日起凡購買達美樂「敲擊補給套餐」，內含2個經典系列大披薩、1份小資拼盤及1瓶1.25L可樂，每套839元，便能帶回限量「達美樂 × Keychron 敲擊補給鍵帽組」，數量有限，送完為止。

另外活動期間內，凡購買Keychron指定型號機械鍵盤，即可獲得「達美樂免費大披薩兌換券」1張；消費達指定金額門檻，加碼再送「達美樂套餐折扣碼」，未來官方社群也將再推出互動活動，有機會獲得Keychron K2 HE與M3無線鍵鼠組。

即日起至8月31日期間，王品旗下「12mini 快煮小火鍋」與手遊「魔靈召喚」跨界聯名，推出兩款聯名限定套餐。其中「暴走大腸鍋套餐」，以「香滷大腸辣臭鍋」為重點，搭配副食王子麵，每套283元。「祝福起司鍋套餐」則是設計「雙重奶奶起司鍋」與副食椒麻拌麵，每套277元。兩款套餐皆有雙倍主餐豬肉和限量「虛寶卡」1張，輸入序號即可獲得神秘召喚書或紅水晶。

8月31日前拍下聯名餐點或門市佈置，還可參加雙品牌社群抽獎。有機會獲得「阿爾塔米爾電競耳機」、「天使怪 / 惡魔怪玩偶」等周邊商品，或是「免費加菜券」或「指定鍋物買1送1券」。另外，8月31日前凡外帶「香滷大腸辣臭鍋」，並主動出示指定活動畫面，就可免費兌換「季節冰沙」。

「12mini 快煮小火鍋」與手遊「魔靈召喚」跨界推出聯名套餐與合作活動。圖／王品提供