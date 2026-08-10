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愛馬仕秋冬唇膏美出新高度！ 三款秋冬限量唇膏捕捉極北之地絕色

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕美妝2026秋冬限量系列，使用83 Rouge Scandinave北歐紅唇膏色號。© Irina Shestakova。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2026秋冬限量系列，使用83 Rouge Scandinave北歐紅唇膏色號。© Irina Shestakova。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）美妝2026秋冬限量系列以「極北之地」為靈感，將冰雪世界中的冷冽氣息與繽紛色彩融入唇彩設計，推出3款限量唇膏，分別以亮面、霧面與輕透妝效呈現不同層次的唇妝表情。三色唇膏由愛馬仕美妝創意總監Gregoris Pyrpylis發想，從北境極寒與光影交織的景致取材，想像色彩繽紛的屋舍佇立於浩瀚冰雪之間，在冷冽環境中透出意想不到的暖意。全新收藏版唇膏管則由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，以藍、紅、粉、黃、綠等鮮明色彩，映襯純白底色，營造宛如北極雪景中的彩色屋舍意象。

Rose Hermès愛馬仕瑰麗粉紅系列瑰麗亮面唇膏38 Rouge Airelle越橘紅，帶有果香調的紅色透出柔和粉色，如新鮮採摘的漿果般清透精緻，妝效輕盈，適合打造自然的咬唇妝感，獨特質地靈感來自愛馬仕Milo小羊皮，搭配白桑果萃取精華、芝麻籽油與覆盆子籽仁，帶來柔滑舒適的使用感。霧面唇膏則推出Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列83 Rouge Scandinave北歐紅，以斯堪的納維亞木屋傳統色調為靈感，呈現濃郁飽滿的紅色，在冷調北歐意象中注入溫暖氣息。高度凝聚的色彩帶來鮮明顯色，絲絨般粉質妝感則讓雙唇維持柔滑舒適。

第三款為Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列亮面唇膏21 Rose Épicé辛香玫瑰，是愛馬仕唇膏的標誌性色調之一，以帶有赤陶色變化的粉紅色呈現成熟氣息；細膩融潤的亮面質地讓雙唇呈現自然光采，配方添加白桑果萃取精華與胺基酸衍生物。愛馬仕亦推薦以Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列06 Rose Baltique波羅的海玫瑰及85 Rouge H愛馬仕紅指甲油搭配打造完整妝容，從唇彩到指尖延續「極北之地」交織的冷冽與暖意。限量系列預計八月24日正式販售。

Rouge Hermès愛馬仕亮面唇膏限量版，21 Rose Epicé 辛香玫瑰。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕亮面唇膏限量版，21 Rose Epicé 辛香玫瑰。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026秋冬限量系列。©Scheltens & Abbenes。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2026秋冬限量系列。©Scheltens & Abbenes。圖／愛馬仕提供

Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油，85 Rouge H。圖／愛馬仕提供
Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油，85 Rouge H。圖／愛馬仕提供

Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油，06 Rose Baltique。圖／愛馬仕提供
Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油，06 Rose Baltique。圖／愛馬仕提供

Rose Hermès愛馬仕瑰麗亮面唇膏限量版，38 Rouge Airelle 越橘紅，© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rose Hermès愛馬仕瑰麗亮面唇膏限量版，38 Rouge Airelle 越橘紅，© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕霧面唇膏限量版，83 Rouge Scandinave北歐紅。© Studio des Fleurs 。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕霧面唇膏限量版，83 Rouge Scandinave北歐紅。© Studio des Fleurs 。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 唇彩

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