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周三開賣！中華郵政聯名義美小泡芙 盲盒「月光銀」公仔中獎率僅2％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，除有藍莓及牛奶風味小泡芙外，還隨機附贈全新3色「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」與DIY貼紙。記者胡瑞玲／攝影
第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，除有藍莓及牛奶風味小泡芙外，還隨機附贈全新3色「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」與DIY貼紙。記者胡瑞玲／攝影

中秋節將至，中華郵政再度攜手義美食品推出「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，第2波聯名以「圓滿郵幸芙」為主題，禮盒除有藍莓及牛奶風味小泡芙外，還隨機附贈全新3色「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」與DIY貼紙，其中，隱藏版「月光銀」公仔中獎率僅2%，禮盒含運320元，限量1萬盒，8月12日中午12時於「i郵購」獨家開賣。

中華郵政今年3月首度攜手義美食品推出聯名禮盒，中華郵政副總經理蔡文慶表示，3月推出第1波聯名禮盒，限量1萬盒，開賣10分鐘就被搶光，因此這次再度聯名，同時推出新的盲盒顏色「月光銀」，中獎率僅2％，若後續聯名效益佳，將再規畫其他聯名商品。

聯名禮盒內含波波鴿款「藍莓果香風味小泡芙」2盒及波斯喵款「牛奶口味小泡芙」2盒，並隨機附贈中秋限定的「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。

公仔外觀推出「夜空紫」、「繁星黃」及「月光銀」3款全新配色，底部印章圖案設計3款圖案並融入趣味網路流行語，包含波波鴿「Ask=Buy（問就是買）」、波斯喵「Cute=Justice（可愛就是正義）」及小泡芙人「Eat=Happiness（能吃就是芙）」，共有9種組合搭配，隨機出貨。

另外，中華郵政首度於聯名禮盒內加入DIY巧思，隨盒附贈「郵政元素貼紙」，民眾可發揮個人創意，將貼紙拼貼於郵筒印章公仔上。不論是英文名字、郵遞區號、局號、分機號碼，或個人幸運數字，都能自由搭配，打造專屬於自己的特色郵筒。

中華郵政表示，本次聯名禮盒將於115年8月12日中午12時在i郵購獨家販售，限量1萬盒，每筆訂單限購5盒，每盒售價新台幣320元含運，並提供i郵箱取貨服務。

第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，其中，隱藏版「月光銀」公仔中獎率僅2%。記者胡瑞玲／攝影
第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，其中，隱藏版「月光銀」公仔中獎率僅2%。記者胡瑞玲／攝影

第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，其中，隱藏版「月光銀」公仔中獎率僅2%。記者胡瑞玲／攝影
第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，其中，隱藏版「月光銀」公仔中獎率僅2%。記者胡瑞玲／攝影

第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，除有藍莓及牛奶風味小泡芙外，還隨機附贈全新3色「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」與DIY貼紙。記者胡瑞玲／攝影
第2波聯名禮盒以「圓滿郵幸芙」為主題，除有藍莓及牛奶風味小泡芙外，還隨機附贈全新3色「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」與DIY貼紙。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 義美 公仔

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