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南市東山農會新推咖啡桂圓酥 搶攻秋節禮盒市場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝
南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝

台南市東山區咖啡及桂圓（龍眼）聞名全台，為推廣在地特色農產，東山區農會新推出2026年中秋限定禮盒，主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，希望搶攻秋節市場。

東山農會總幹事余淑琴表示，東山不僅孕育優質精品咖啡，更以龍眼、龍眼乾及龍眼蜜聞名，感謝農業部農糧署南區分署大力支持，讓農會能持續投入地方農產品研發與品牌升級。

她指出，此次特別將東山咖啡與東山桂圓兩項代表性農產結合打造出咖啡桂圓酥，酥鬆外皮、濃郁內餡，窯焙桂圓甘甜、精品咖啡醇香，以咖啡醇厚平衡桂圓甜韻，呈現甜而不膩、層次豐富東山新風味。

適逢東山龍眼產季，正是品嘗新鮮龍眼、龍眼乾及認識東山農產最佳時節。農會也希望藉由新品推出，串聯當季農產與地方觀光。

余淑琴進一步說明，此次同步完成品牌識別、包裝與禮盒全面升級，並將咖啡桂圓酥納入2026東山中秋節禮盒及2026 好食好物禮盒推廣，以更具質感設計呈現東山風土，讓今年中秋送禮不只有心意，更能把東山咖啡香與桂圓香一起帶回家。農會將持續結合十果文創園區、食農教育與品牌推廣，串聯地方農產、文化與觀光資源，讓更多東山好物從產地走向市場。

南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝
南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝

南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝
南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝

南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝
南市東山農會新推以主打融合「東山精品咖啡 × 東山桂圓」特色新品咖啡桂圓酥，搶攻秋節禮盒市場。記者謝進盛／翻攝

農會 禮盒

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