郵局再度攜手義美小泡芙 聯名禮盒限量1萬盒

中華郵政今年3月攜手義美推出1萬盒的小泡芙聯名禮盒，上架10分鐘就被搶光。中華郵政說，再度攜手義美推小泡芙聯名禮盒，一樣限量1萬盒，並搭配3款全新波波鴿印章。

中華郵政副總經理蔡文慶今天在交通部例行記者會表示，這次聯名以「圓滿郵幸芙」為主題，由義美建議搭配藍莓果香與牛奶2種口味的小泡芙，並將隨機附贈中秋限定的「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」。

蔡文慶說，公仔外觀推出夜空紫、繁星黃及月光銀3款全新配色，底部印章圖案設計3款圖案並融入趣味網路流行語，包括波波鴿「Ask=Buy（問就是買）」、波斯喵「Cute=Justice（可愛就是正義）」及小泡芙人「Eat=Happiness（能吃就是芙）」，共有9種組合搭配。

蔡文慶指出，其中月光銀版本僅2％機率，並且禮盒中附贈「郵政元素貼紙」，民眾可發揮個人創意，將貼紙拼貼於郵筒印章公仔上。

蔡文慶表示，這次限量1萬盒的聯名禮盒8月12日起開放民眾購買，每筆訂單限購5盒，預期很快就會完售，未來若市場反應好，也將會規劃第3波、第4波聯名活動。