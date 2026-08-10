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迎七夕 Pandora聯手Ozone玫瑰金放閃 SWAROVSKI限定款浪漫上身
七夕情人節將至，施華洛世奇（SWAROVSKI）以Hyperbola系列推出大中華區特別款，Pandora則攜手台灣人氣男團Ozone演繹2026七夕玫瑰金系列，能融入日常配戴、彰顯個人風格的迷人設計，為七夕送禮增添不同選擇。
SWAROVSKI以「線定心動、系上愛意」為靈感，Hyperbola大中華區特別款以幾何蝴蝶結元素為主要設計元素，寓意兩顆心彼此聯結、攜手同行。系列涵蓋項鍊、吊墜、耳環、胸針與手鍊等單品，以閃耀水晶透過幾何線條與閃耀光芒呈現浪漫意象。
Pandora則把七夕浪漫放進14k玫瑰金鍍層的溫暖光澤中，推出涵蓋手鍊、串飾、項鍊、戒指與耳環等多元品類，並延伸自Pandora Timeless、Pandora Moments與Disney x Pandora經典系列，主打單戴或不同金屬色澤混搭，讓珠寶更貼近日常造型。為演繹系列特色，Pandora更特別邀請Ozone六位成員周子翔、李哲言、黃文廷、周祖安、林佳辰與林煥鈞共同出鏡，依照各自風格詮釋混搭配戴的豐富設計。從心形、蝴蝶結到無限符號，搭配層疊項鍊、手鍊與戒指，呈現溫柔守護、熱烈告白與默契陪伴等不同形式的七夕心意。
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