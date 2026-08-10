迎七夕 Pandora聯手Ozone玫瑰金放閃 SWAROVSKI限定款浪漫上身

愛馬仕（Hermès）美妝2026秋冬限量系列以「極北之地」為靈感，將冰雪世界中的冷冽氣息與繽紛色彩融入唇彩設計，推出3款限量唇膏，分別以亮面、霧面與輕透妝效呈現不同層次的唇妝表情。三色唇膏由愛馬仕美妝創意總監Gregoris Pyrpylis發想，從北境極寒與光影交織的景致取材，想像色彩繽紛的屋舍佇立於浩瀚冰雪之間，在冷冽環境中透出意想不到的暖意。全新收藏版唇膏管則由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，以藍、紅、粉、黃、綠等鮮明色彩，映襯純白底色，營造宛如北極雪景中的彩色屋舍意象。

2026-08-10 16:59