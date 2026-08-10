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迎七夕 Pandora聯手Ozone玫瑰金放閃 SWAROVSKI限定款浪漫上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供
Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供

七夕情人節將至，施華洛世奇（SWAROVSKI）以Hyperbola系列推出大中華區特別款，Pandora則攜手台灣人氣男團Ozone演繹2026七夕玫瑰金系列，能融入日常配戴、彰顯個人風格的迷人設計，為七夕送禮增添不同選擇。

SWAROVSKI以「線定心動、系上愛意」為靈感，Hyperbola大中華區特別款以幾何蝴蝶結元素為主要設計元素，寓意兩顆心彼此聯結、攜手同行。系列涵蓋項鍊、吊墜、耳環、胸針與手鍊等單品，以閃耀水晶透過幾何線條與閃耀光芒呈現浪漫意象。

Pandora則把七夕浪漫放進14k玫瑰金鍍層的溫暖光澤中，推出涵蓋手鍊、串飾、項鍊、戒指與耳環等多元品類，並延伸自Pandora Timeless、Pandora Moments與Disney x Pandora經典系列，主打單戴或不同金屬色澤混搭，讓珠寶更貼近日常造型。為演繹系列特色，Pandora更特別邀請Ozone六位成員周子翔、李哲言、黃文廷、周祖安、林佳辰與林煥鈞共同出鏡，依照各自風格詮釋混搭配戴的豐富設計。從心形、蝴蝶結到無限符號，搭配層疊項鍊、手鍊與戒指，呈現溫柔守護、熱烈告白與默契陪伴等不同形式的七夕心意。

SWAROVSKI Hyperbola胸針，6,300元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola胸針，6,300元。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI Hyperbola手鍊，4,600元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola手鍊，4,600元。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI Hyperbola項鍊，5,300元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola項鍊，5,300元。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI Hyperbola項鍊，4,200元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola項鍊，4,200元。圖／施華洛世奇提供

Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供
Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供

SWAROVSKI Hyperbola耳環，5,300元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola耳環，5,300元。圖／施華洛世奇提供

Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供
Ozone演繹Pandora 2026七夕情人節玫瑰金系列。圖／Pandora提供

SWAROVSKI Hyperbola耳釘，4,200元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola耳釘，4,200元。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI Hyperbola鍊墜，4,200元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Hyperbola鍊墜，4,200元。圖／施華洛世奇提供

七夕 玫瑰 水晶

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