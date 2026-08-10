快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

Q2手機降價排行榜出爐！OPPO 6款進榜 Google摺疊機狂降1.4萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
傑昇通信Q2手機降價榜揭曉，OPPO Find X9s狂降萬元。圖／傑昇通信提供
傑昇通信Q2手機降價榜揭曉，OPPO Find X9s狂降萬元。圖／傑昇通信提供

全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計2026年4月1日至6月30日門市手機銷售價格，公布2026年第2季手機降價TOP 15排行榜。受到品牌保守控管庫存、消費者換機週期拉長影響，通路端持續以讓利換取銷量，本季呈現「牌價抗漲、通路下殺」趨勢，進榜機型平均季降幅與累積總降幅約落在20%上下。

從單季降價金額來看，OPPO成為Q2讓利力道最強的品牌，共6款機型進榜。其中OPPO Find X9s（12GB/256GB）最為驚人，官方建議售價32,990元，6月底通路價已降至22,990元，單季直降10,000元、降幅30%，拿下Q2降價金額冠軍。傑昇通信指出，新機上市初期通常維持較高牌價，以保有旗艦產品溢價與電信專案談判空間，後續通路再透過價格修正降低消費者入手門檻。

若以降幅來看，motorola edge 70 Fusion（8GB/256GB）與OPPO Reno16 F（8GB/128GB）同樣以37%並列Q2季降幅與總降幅的雙料冠軍。其中Reno16 F從18,990元降至11,990元，單季降價7,000元，顯示中階市場競爭激烈，通路必須將價格壓進萬元出頭，才能刺激換機需求。

累積上市以來降價金額則由Google Pixel 10 Pro Fold（16GB/512GB）奪冠，累跌達1.4萬元，空機價降至46,990元；Google Pixel 10 Pro XL（16GB/1TB）也累跌1.2萬元，價格跌破4萬元。傑昇通信分析，隨下半年新一代摺疊機與AI旗艦陸續登場，通路提前調整庫存價格，有助於降低後續跌價風險。想體驗摺疊機與大容量的民眾來說，正是進場時機。

此外，輕旗艦市場也出現明顯價格紅利。vivo X300 FE（12GB/256GB）上市不到1個月，單季降價6,500元，降至17,490元。傑昇通信表示，記憶體與零組件成本上升，品牌未來降價空間可能受到壓縮，近期若有換機需求，可優先鎖定「上市一段時間、規格仍具競爭力、價格已明顯修正」的機型入手。

2026年傑昇通信門市第2季手機降價榜。圖／傑昇通信提供
2026年傑昇通信門市第2季手機降價榜。圖／傑昇通信提供

通路下殺策略，vivo輕旗艦X300 FE開賣首月閃跌6,500元。圖／傑昇通信提供
通路下殺策略，vivo輕旗艦X300 FE開賣首月閃跌6,500元。圖／傑昇通信提供

傑昇通信Q2手機降價榜，Google摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold砍1.4萬。圖／傑昇通信提供
傑昇通信Q2手機降價榜，Google摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold砍1.4萬。圖／傑昇通信提供

OPPO Google 手機

延伸閱讀

南亞科Q2獲利亮眼股價委屈⋯仍有上漲空間？悲觀派酸：利多早反應

記憶體荒擴大 MacBook Air鬧缺貨牽動台鏈出貨

微軟系統授權費也調高…PC產品售價本季恐再漲5%

AI 點火PCB！載板三雄處置仍走強CCL漲價助聯茂獲利年增2倍飆漲停

相關新聞

迎七夕 Pandora聯手Ozone玫瑰金放閃 SWAROVSKI限定款浪漫上身

七夕情人節將至，施華洛世奇（SWAROVSKI）以Hyperbola系列推出大中華區特別款，Pandora則攜手台灣人氣男團Ozone演繹2026七夕玫瑰金系列，能融入日常配戴、彰顯個人風格的迷人設計，為七夕送禮增添不同選擇。

Q2手機降價排行榜出爐！OPPO 6款進榜 Google摺疊機狂降1.4萬

全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計2026年4月1日至6月30日門市手機銷售價格，公布2026年第2季手機降價TOP 15排行榜。受到品牌保守控管庫存、消費者換機週期拉長影響，通路端持續以讓利換取銷量，本季呈現「牌價抗漲、通路下殺」趨勢，進榜機型平均季降幅與累積總降幅約落在20%上下。

EVA迷＋戰鬥陀螺控注意！7-ELEVEN訂閱制會員8月12日搶先購限量聯名款

Go Shoot！戰鬥陀螺熱潮持續發燒，不只小朋友瘋玩，連大人也紛紛加入收藏行列！7-ELEVEN看準玩家與收藏迷需求，8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬預購福利，限量販售「CX-16極限衝擊對戰組C」及「CX-00福音戰士改造組」，2款話題商品售完為止，再掀起新一波搶購熱潮。

三商巧福「原汁牛肉麵套餐」現省86元！拿坡里「桑葚果香蛋塔」新上桌

夏天想要換點新口味嗎？「拿坡里披薩．炸雞」即日起推出全新「桑葚果香蛋塔」，延續酥鬆千層塔皮與蛋奶內餡，再加入低溫慢烘製成的桑葚果乾，增添自然酸甜的果香與口感，適合作為下午茶、聚餐分享或飯後甜點，每盒6入裝原價300元，特價229元。

全家開賣「酷繽果」機能水果冰沙 韓國爆紅「橄欖油+檸檬汁」也喝得到

機能飲品需求持續升溫，全家便利商店看準健康飲食逐漸走向個人化，首創機能水果冰沙新品類「酷繽果」，全台約4,500間門市同步販售，推出「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」3款新品，主打補纖、放鬆、晶亮等不同生活需求，即日起至9月1日享嘗鮮價59元。

中秋禮盒不只送心意 畢嘉士「一盒三永續」挺小農助非洲學童

永續消費漸成為中秋送禮新選擇，今年中秋，畢嘉士基金會推出2026中秋公益禮盒，以「一份禮盒，支持三種永續」為理念，串聯環境友善、台灣在地農業與非洲公益服務，全新推出「果然好韻」公益禮盒，首度採用永續無塑包裝濾掛咖啡，希望讓每天的一杯咖啡，也成為實踐永續生活的開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。