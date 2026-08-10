Q2手機降價排行榜出爐！OPPO 6款進榜 Google摺疊機狂降1.4萬

全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計2026年4月1日至6月30日門市手機銷售價格，公布2026年第2季手機降價TOP 15排行榜。受到品牌保守控管庫存、消費者換機週期拉長影響，通路端持續以讓利換取銷量，本季呈現「牌價抗漲、通路下殺」趨勢，進榜機型平均季降幅與累積總降幅約落在20%上下。

從單季降價金額來看，OPPO成為Q2讓利力道最強的品牌，共6款機型進榜。其中OPPO Find X9s（12GB/256GB）最為驚人，官方建議售價32,990元，6月底通路價已降至22,990元，單季直降10,000元、降幅30%，拿下Q2降價金額冠軍。傑昇通信指出，新機上市初期通常維持較高牌價，以保有旗艦產品溢價與電信專案談判空間，後續通路再透過價格修正降低消費者入手門檻。

若以降幅來看，motorola edge 70 Fusion（8GB/256GB）與OPPO Reno16 F（8GB/128GB）同樣以37%並列Q2季降幅與總降幅的雙料冠軍。其中Reno16 F從18,990元降至11,990元，單季降價7,000元，顯示中階市場競爭激烈，通路必須將價格壓進萬元出頭，才能刺激換機需求。

累積上市以來降價金額則由Google Pixel 10 Pro Fold（16GB/512GB）奪冠，累跌達1.4萬元，空機價降至46,990元；Google Pixel 10 Pro XL（16GB/1TB）也累跌1.2萬元，價格跌破4萬元。傑昇通信分析，隨下半年新一代摺疊機與AI旗艦陸續登場，通路提前調整庫存價格，有助於降低後續跌價風險。想體驗摺疊機與大容量的民眾來說，正是進場時機。

此外，輕旗艦市場也出現明顯價格紅利。vivo X300 FE（12GB/256GB）上市不到1個月，單季降價6,500元，降至17,490元。傑昇通信表示，記憶體與零組件成本上升，品牌未來降價空間可能受到壓縮，近期若有換機需求，可優先鎖定「上市一段時間、規格仍具競爭力、價格已明顯修正」的機型入手。

2026年傑昇通信門市第2季手機降價榜。圖／傑昇通信提供

通路下殺策略，vivo輕旗艦X300 FE開賣首月閃跌6,500元。圖／傑昇通信提供