EVA迷＋戰鬥陀螺控注意！7-ELEVEN訂閱制會員8月12日搶先購限量聯名款

Go Shoot！戰鬥陀螺熱潮持續發燒，不只小朋友瘋玩，連大人也紛紛加入收藏行列！7-ELEVEN看準玩家與收藏迷需求，8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬預購福利，限量販售「CX-16極限衝擊對戰組C」及「CX-00福音戰士改造組」，2款話題商品售完為止，再掀起新一波搶購熱潮。

其中，「CX-16極限衝擊對戰組C」搭載全新世代擴展戰刃陀螺技術，首創4層結構設計，玩家可進一步拆解、調整陀螺部件，依照不同戰術需求自由改裝，在極速對戰、碰撞與重量平衡之間找到最佳配置，兼具開盒即戰的性能與收藏價值。

另一款「CX-00福音戰士改造組」則瞄準動漫迷與收藏族群，以《新世紀福音戰士》人氣機體初號機、零號機、貳號機為設計主題，收錄3款限定戰鬥陀螺，並附贈2把特別印刷版長條拉線發射器及專屬收納盒。3款陀螺分別融入機體特色，初號機主打強力攻擊、零號機強調防禦與持久戰，貳號機則可切換「連擊」與「流轉」雙模式，搭配經典配色與亮面貼紙，讓收藏與對戰一次滿足。

7-ELEVEN表示，8月12日上午11點起，uniopen PRIMA會員可透過OPENPOINT APP進行預購，領券後8小時內至全台任一家7-ELEVEN門市完成付款即可。商品數量有限，售完為止。

此外，持有uniopen聯名卡的會員即日起可加入uniopen PRIMA訂閱制，一年可享近2萬元會員權益，並享7-ELEVEN指定商品5% OPENPOINT點數回饋，讓戰鬥陀螺玩家邊玩、邊收藏，也能享有更多會員優惠。