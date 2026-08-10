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三商巧福「原汁牛肉麵套餐」現省86元！拿坡里「桑葚果香蛋塔」新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里披薩．炸雞」推出全新「桑葚果香蛋塔」。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出全新「桑葚果香蛋塔」。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

夏天想要換點新口味嗎？「拿坡里披薩．炸雞」即日起推出全新「桑葚果香蛋塔」，延續酥鬆千層塔皮與蛋奶內餡，再加入低溫慢烘製成的桑葚果乾，增添自然酸甜的果香與口感，適合作為下午茶、聚餐分享或飯後甜點，每盒6入裝原價300元，特價229元。

另外「三商巧福」自即日起至8月15日推出夏日限時優惠，招牌「原汁牛肉麵」原價185元，特價139元；另一款人氣餐點「咖哩雞肉飯」，原價160元，特價119元。另外還有限時超值套餐，「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」，原價265元，特價179元；「咖哩雞肉飯＋現燙青菜＋中杯飲料」，原價240元，特價159元。

活動期間，凡購買三商巧福套餐，並將中杯飲料加價升級為超值杯，即可獲得刮刮卡一張，有機會抽中FUJIFILM X100VI數位相機、Giaretti Chefs Table小鐵樂主廚鐵板燒機等精選好禮。

三商巧福推出原汁牛肉麵、咖哩雞肉飯優惠。圖／三商巧福提供
三商巧福推出原汁牛肉麵、咖哩雞肉飯優惠。圖／三商巧福提供

套餐 牛肉麵 披薩

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