三商巧福「原汁牛肉麵套餐」現省86元！拿坡里「桑葚果香蛋塔」新上桌

Go Shoot！戰鬥陀螺熱潮持續發燒，不只小朋友瘋玩，連大人也紛紛加入收藏行列！7-ELEVEN看準玩家與收藏迷需求，8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬預購福利，限量販售「CX-16極限衝擊對戰組C」及「CX-00福音戰士改造組」，2款話題商品售完為止，再掀起新一波搶購熱潮。

2026-08-10 12:40