全家開賣「酷繽果」機能水果冰沙 韓國爆紅「橄欖油+檸檬汁」也喝得到

機能飲品需求持續升溫，全家便利商店看準健康飲食逐漸走向個人化，首創機能水果冰沙新品類「酷繽果」，全台約4,500間門市同步販售，推出「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」3款新品，主打補纖、放鬆、晶亮等不同生活需求，即日起至9月1日享嘗鮮價59元。

全家表示，近年健康需求從「安心少負擔」進一步走向「便利分眾飲控」，此次以冰沙型態重新詮釋機能飲品，精選多元果蔬搭配不同特色原料，並分別對應補纖、放鬆與晶亮三種生活需求，讓消費者能依照口味與生活情境快速選擇。

其中，「蘋果順」以蘋果、水蜜桃及百香果打造酸甜果香，每杯含6,000mg膳食纖維，鎖定外食族早餐或餐後補纖需求；「桑葚睏」以桑葚搭配蘋果、香蕉、火龍果及櫻桃，每杯添加150mg乳酸菌發酵物（含GABA），主打忙碌午後的放鬆情境；「胡蘿蔔亮」則融合胡蘿蔔、柳橙、蘋果及香蕉，每杯添加180mg金盞花萃取物（含葉黃素），以清爽蔬果風味鎖定日常營養補給需求。

除了「酷繽果」，全家同步引進韓國話題機能飲「LATIB橄欖油檸檬飲」，將近年韓國流行的「橄欖油+檸檬汁」變成方便攜帶的即飲形式。產品採雙劑型隨身瓶設計，嚴選西班牙特級初榨橄欖油、NFC冷壓鮮榨檸檬汁及S7七種植物來源配方，25ml小容量方便飲用，8月5日至9月1日優惠價99元。另外，人氣「HL Science韓國藍莓汁」也在全家便利商店獨家販售，80ml獨立包裝、嚴選藍莓製成且不額外添加糖，原價35元，活動期間買1送1。

全家指出，機能飲品需求持續多元化，「大人的生活」系列今年4月推出膠原蛋白飲及燕窩酸水光飲後，系列商品當月整體銷量較今年初月均成長逾2倍。8月5日至9月1日，「維生素C飲」、「好眠乳酸飲」、「膠原蛋白飲」及「燕窩酸水光飲」也推出任選第2件6折或買3送1優惠，讓消費者依不同生活情境補充所需。

全家看準「喝健康」需求升溫，並觀察消費者不同生活場景補給需求，即日起推出全新機能水果冰沙「酷繽果」。圖／全家便利商店提供

全家導入韓國10秒賣兩瓶的「LATIB橄欖油檸檬飲」，更加碼推出人氣果汁「HL Science韓國藍莓汁」買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」3款新品，主打補纖、放鬆、晶亮等不同生活需求。圖／全家便利商店提供