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中秋禮盒不只送心意 畢嘉士「一盒三永續」挺小農助非洲學童

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
畢嘉士基金會推出多款中秋公益禮盒，盈餘100%投入馬拉威社區發展工作，陪伴更多孩子穩定就學，透過教育翻轉世代貧窮，為家庭與社區創造改變的機會。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出多款中秋公益禮盒，盈餘100%投入馬拉威社區發展工作，陪伴更多孩子穩定就學，透過教育翻轉世代貧窮，為家庭與社區創造改變的機會。圖／畢嘉士基金會提供

永續消費漸成為中秋送禮新選擇，今年中秋，畢嘉士基金會推出2026中秋公益禮盒，以「一份禮盒，支持三種永續」為理念，串聯環境友善、台灣在地農業與非洲公益服務，全新推出「果然好韻」公益禮盒，首度採用永續無塑包裝濾掛咖啡，希望讓每天的一杯咖啡，也成為實踐永續生活的開始。

畢嘉士基金會指出，不同於市面常見塑膠淋膜濾掛咖啡包裝，畢嘉士採用無塑膠淋膜紙質包材，以單一材質設計提升回收便利性，減少一次性塑膠使用，兼顧精品咖啡的香氣與品質。禮盒外盒選用環保的牛皮紙材質，搭配簡約留白與月相變化意象，呼應自然循環與土地共好的理念；濾掛包裝更融入「四個永續生活微行動」，鼓勵消費者從日常小改變開始，將永續落實於生活。

「果然好韻」禮盒選用非洲馬拉威高海拔小農栽種的精品咖啡，全程採無毒耕作、手工採摘，帶有焦糖、巧克力與甘甜尾韻，曾獲美國CQI精品咖啡評鑑高分肯定。搭配天然水果乾來自台灣友善農法果園，以低溫乾燥製程保留天然風味，不添加人工香料、防腐劑與色素，展現台灣土地的純粹滋味。

除「果然好韻」外，畢嘉士基金會今年也推出多款公益禮盒，結合屏東地方創生「好巧／是檸鐵盒餅乾」禮盒，攜手在地青年團隊，以屏東檸檬、可可結合馬拉威精品咖啡及百年茶園珍稀好茶；另有紅藜穀物棒、紅藜紅烏龍腰果及台灣特色手工餅乾等選擇，滿足企業ESG贈禮及中秋送禮需求。

畢嘉士基金會長期深耕非洲馬拉威，投入教育、乾淨飲水及經濟培力等社區發展工作，並透過合理價購買咖啡、茶葉及提撥社區發展金，協助小農改善生活、支持社區發展。公益商品盈餘100%投入馬拉威教育與社區服務，陪伴更多孩子穩定就學，透過教育翻轉世代貧窮。

畢嘉士基金會表示，希望每一份公益禮盒，都能讓消費者在一次選購中，支持台灣友善農業、減少環境負擔，也陪伴遠在非洲的孩子安心上學，讓中秋送禮成為推動善循環的一份力量。

畢嘉士2026中秋公益禮盒開放預購，8月14日前享早鳥優惠及滿額免運，基金會亦提供企業與機關團體大宗採購服務，邀請企業以中秋贈禮落實ESG行動，讓每一份心意都能成為支持孩子成長與永續未來的力量。

中秋公益禮盒預購： https://bit.ly/4fqqeaO，企業大宗採購洽詢（02）8786-9661 畢嘉士基金會

畢嘉士公益禮盒，不只是節慶祝福，更是一份支持友善土地、永續與公益的心意。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士公益禮盒，不只是節慶祝福，更是一份支持友善土地、永續與公益的心意。圖／畢嘉士基金會提供

畢嘉士基金會推出多款中秋公益禮盒，預購享早鳥優惠，把握最後折扣機會。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出多款中秋公益禮盒，預購享早鳥優惠，把握最後折扣機會。圖／畢嘉士基金會提供

「果然好韻」中秋公益禮盒。永續包裝濾掛咖啡，採無塑膠淋膜紙質包裝，保留精品咖啡香氣同時也減少一次性塑膠使用，讓一杯咖啡成為友善環境的日常選擇。圖／畢嘉士基金會提供
「果然好韻」中秋公益禮盒。永續包裝濾掛咖啡，採無塑膠淋膜紙質包裝，保留精品咖啡香氣同時也減少一次性塑膠使用，讓一杯咖啡成為友善環境的日常選擇。圖／畢嘉士基金會提供

禮盒 中秋 永續 非洲 咖啡 餅乾

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