又麻又甜！肯德基「青花椒花生蛋撻」新登場 還能變身七夕蛋撻花束

喜歡挑戰新口味嗎？肯德基本次推出「青花椒花生蛋撻」，將椒麻搭配花生風味，創造出全新的味覺體驗。迎接七夕情人節到來，肯德基也推出「DIY蛋撻花束」，讓甜點化身創意的告白禮物。

肯德基「青花椒花生蛋撻」延續青花椒的辛香椒麻，並透過花生流心與蛋奶甜香相互結合，讓鹹甜椒麻的風味在蛋撻中巧妙融合。頂層除了刷上青花椒醬，再撒上花生碎粒與辣椒粉，增添整體層次，預計8月11日至8月24日期間限時販售，每顆57元，活動加購價6入285元。

自8月14日起，凡於全台肯德基門市購買指定「青花椒花生蛋撻禮盒」或「原味＋青花椒花生蛋撻雙色禮盒」，即可免費獲得「蛋撻花束DIY組」1份。內含甜筒造型包材以及教學小卡，透過簡單組裝，就能將蛋撻變成花束造型，限量12,000份，贈完為止。

必勝客Pasta Hut近期推出「法式咖哩奶油彩蔬麵」，以法式經典卡菲醬結合菠菜、洋蔥、番茄與蘑菇等配料，具有濃郁奶香與多層次口感，原價135元，8月31日針對週一至週四享平日限定優惠119元。