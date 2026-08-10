快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

又麻又甜！肯德基「青花椒花生蛋撻」新登場 還能變身七夕蛋撻花束

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基新推出「青花椒花生蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基新推出「青花椒花生蛋撻」。圖／肯德基提供

喜歡挑戰新口味嗎？肯德基本次推出「青花椒花生蛋撻」，將椒麻搭配花生風味，創造出全新的味覺體驗。迎接七夕情人節到來，肯德基也推出「DIY蛋撻花束」，讓甜點化身創意的告白禮物。

肯德基「青花椒花生蛋撻」延續青花椒的辛香椒麻，並透過花生流心與蛋奶甜香相互結合，讓鹹甜椒麻的風味在蛋撻中巧妙融合。頂層除了刷上青花椒醬，再撒上花生碎粒與辣椒粉，增添整體層次，預計8月11日至8月24日期間限時販售，每顆57元，活動加購價6入285元。

自8月14日起，凡於全台肯德基門市購買指定「青花椒花生蛋撻禮盒」或「原味＋青花椒花生蛋撻雙色禮盒」，即可免費獲得「蛋撻花束DIY組」1份。內含甜筒造型包材以及教學小卡，透過簡單組裝，就能將蛋撻變成花束造型，限量12,000份，贈完為止。

必勝客Pasta Hut近期推出「法式咖哩奶油彩蔬麵」，以法式經典卡菲醬結合菠菜、洋蔥、番茄與蘑菇等配料，具有濃郁奶香與多層次口感，原價135元，8月31日針對週一至週四享平日限定優惠119元。

必勝客Pasta Hut推出「法式咖哩奶油彩蔬麵」。圖／必勝客提供
必勝客Pasta Hut推出「法式咖哩奶油彩蔬麵」。圖／必勝客提供

七夕 蛋撻 肯德基

延伸閱讀

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

佳節送心意！4間「百年歷史」中秋禮盒 巧克力、蝦餅、蛋黃酥通通有

肯德基「買1桶送1盒」倒數5天！拿坡里再攻蛋塔市場 新品「果香蛋塔」開賣 嘗鮮開箱現省71元

肯德基首度跨界《新世紀福音戰士》！聯名限定餐點與周邊價格整理

相關新聞

迎七夕 Pandora聯手Ozone玫瑰金放閃 SWAROVSKI限定款浪漫上身

七夕情人節將至，施華洛世奇（SWAROVSKI）以Hyperbola系列推出大中華區特別款，Pandora則攜手台灣人氣男團Ozone演繹2026七夕玫瑰金系列，能融入日常配戴、彰顯個人風格的迷人設計，為七夕送禮增添不同選擇。

Q2手機降價排行榜出爐！OPPO 6款進榜 Google摺疊機狂降1.4萬

全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計2026年4月1日至6月30日門市手機銷售價格，公布2026年第2季手機降價TOP 15排行榜。受到品牌保守控管庫存、消費者換機週期拉長影響，通路端持續以讓利換取銷量，本季呈現「牌價抗漲、通路下殺」趨勢，進榜機型平均季降幅與累積總降幅約落在20%上下。

EVA迷＋戰鬥陀螺控注意！7-ELEVEN訂閱制會員8月12日搶先購限量聯名款

Go Shoot！戰鬥陀螺熱潮持續發燒，不只小朋友瘋玩，連大人也紛紛加入收藏行列！7-ELEVEN看準玩家與收藏迷需求，8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬預購福利，限量販售「CX-16極限衝擊對戰組C」及「CX-00福音戰士改造組」，2款話題商品售完為止，再掀起新一波搶購熱潮。

三商巧福「原汁牛肉麵套餐」現省86元！拿坡里「桑葚果香蛋塔」新上桌

夏天想要換點新口味嗎？「拿坡里披薩．炸雞」即日起推出全新「桑葚果香蛋塔」，延續酥鬆千層塔皮與蛋奶內餡，再加入低溫慢烘製成的桑葚果乾，增添自然酸甜的果香與口感，適合作為下午茶、聚餐分享或飯後甜點，每盒6入裝原價300元，特價229元。

全家開賣「酷繽果」機能水果冰沙 韓國爆紅「橄欖油+檸檬汁」也喝得到

機能飲品需求持續升溫，全家便利商店看準健康飲食逐漸走向個人化，首創機能水果冰沙新品類「酷繽果」，全台約4,500間門市同步販售，推出「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」3款新品，主打補纖、放鬆、晶亮等不同生活需求，即日起至9月1日享嘗鮮價59元。

中秋禮盒不只送心意 畢嘉士「一盒三永續」挺小農助非洲學童

永續消費漸成為中秋送禮新選擇，今年中秋，畢嘉士基金會推出2026中秋公益禮盒，以「一份禮盒，支持三種永續」為理念，串聯環境友善、台灣在地農業與非洲公益服務，全新推出「果然好韻」公益禮盒，首度採用永續無塑包裝濾掛咖啡，希望讓每天的一杯咖啡，也成為實踐永續生活的開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。