佳節送心意！4間「百年歷史」中秋禮盒 巧克力、蝦餅、蛋黃酥通通有

中秋的腳步越來越近，包括來自義大利的「Venchi」、「Cova」，以及日本「桂新堂」與台灣在地「舊振南」等百年歷史品牌，紛紛以自家經典產品結合特色美學，推出一系列應景的中秋禮盒。其中舊振南更攜手「噶瑪蘭威士忌」推出聯名禮盒，為中秋增添微醺的大人滋味。

【Venchi】

義大利百年精品巧克力「Venchi」今年推出中秋限定「流光映月系列」，並打造三款巧克力月餅。其中「秋日橙香月餅」以濃郁黑巧克力揉合清新橙香，交織出優雅且富有層次的風味，其他還有「扁桃仁黑巧月餅」與「奶茶餅乾月餅」，各有特色

「流光映月系列」以多款限定商品完整呈現中秋節慶美學，並收錄3款巧克力月餅與經典巧克力。「新月輪映」收錄3款月餅完整風味，每盒970元；「八星伴月」則精選8款經典Chocoviar巧克力，每盒1500元。另外還有「玉兔燈籠」，精選2款月餅與多款經典巧克力，每組2,760元；其他還有「玉兔迎月」、「月下團圓」等不同組合，各為2,310元、3,730元。

【Cova】

擁有逾200年歷史的義大利米蘭品牌「Cova」，今年將意式優雅融合中國傳統節慶文化，以「翡翠流光 玉兔映月」為靈感，推出一系列中秋禮盒。「金秋月餅巧克力禮盒」，以雙層抽屜式結構匯聚多款經典與創新滋味，包括經典奶黃、流心巧克力、蛋黃白蓮蓉、海鹽焦糖夏威夷果仁等風味月餅，另外還有經典 Gianduiotti榛果巧克力，每組4,680元。

另款「金輝綜合月餅禮盒」則是一次能擁有奶黃、流心巧克力、海鹽焦糖夏威夷豆、蛋黃白蓮蓉等精選風味月餅，每組2,980元。針對4入組合，則有「經典三味月餅禮盒」、「經典雙味月餅禮盒」，讓消費者依喜好挑選。

【舊振南】

創於1890年的「舊振南」，今年以「禮映仲秋」為題，攜手「噶瑪蘭威士忌」推出「映月禮盒」，內含有聯名款月餅與招牌點心。其中「梨香寒天」，以清甜的水梨餡與滑順寒天為主體，呼應噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌的風味，展現出成熟平衡韻味；另款「酒釀蘋果」則以蘋果熬煮後的自然果甜，承接噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌的豐沛花草清香，整體展現大人系的中秋滋味，每盒1,680元。

除此之外，舊振南今年也以來自高雄大寮的紅蜜紅豆豆沙、屏東鴨蛋製成的蛋黃酥，搭配綠豆椪、月餅，推出多種禮盒方案，9月2日前消費滿額，並可享86折起的早鳥優惠。

【桂新堂】

擁有160年歷史的日本名古屋蝦仙貝「桂新堂」，即日起陸續於新光三越信義新天地A8館、SOGO台北忠孝館舉行快閃活動，並將於9月中下旬於新光三越台中中港店打造全台首間專門店。迎接中秋到來，桂新堂特別推出台灣限定「雲間逐月中秋禮盒」系列，內含招牌「炙燒赤蝦煎餅」，以及印有「雲間逐月」字樣、月兔與秋日花卉圖騰的限定印花蝦仙貝，展現出滿滿的職人精神與佳節心意，每組680元起。

另外針對中秋贈禮，還有集結姿燒、炙烤燒、米果燒等特色蝦煎餅的「海老綜合蝦煎餅禮盒」，每組1,480元起；「炙燒綜合蝦煎餅禮盒」則有27入、45入等選擇，每組1,680元起，其他並有黑可可蝦煎餅、炙燒杏仁蝦煎餅、炙燒甜蝦煎餅等不同禮盒選擇，並同步供應日本季節限定「金魚嬉水蝦煎餅」，內含金魚造型蝦仙貝，並搭配多款季節風味蝦仙貝，每袋480元。

Cova今年推出金秋榛果巧克力及綜合月餅禮盒。圖／Cova提供

桂新堂推出「雲間逐月中秋禮盒」。圖／桂新堂提供