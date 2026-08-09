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廚餘禁餵豬政策上路倒數！廚餘機補助上限、3大選購攻略一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE 3.5L淨味儲存智能廚餘機升級款，南投縣政府即日起限量補助5,000元。圖／雙全國際提供
DIKE 3.5L淨味儲存智能廚餘機升級款，南投縣政府即日起限量補助5,000元。圖／雙全國際提供

農業部宣布自2027年1月1日起，全台全面禁止廚餘餵養豬隻，隨政策進入過渡期，各地政府陸續祭出廚餘機補助，帶動家用廚餘處理設備需求升溫。繼台中、屏東、雲林推出相關補助後，南投縣政府也再次啟動家戶廚餘機補助計畫，即日起至2026年10月30日開放申請，每戶限購1台，每台最高補助5,000元，鼓勵民眾提前購機、適應廚餘處理新制。

DIKE公關經理黃子倫表示，隨著廚餘政策改變，民眾對廚餘回收與清運方式的習慣也將受到影響，加上地方政府補助政策加乘，明顯帶動市場需求。品牌內部數據顯示，光是今年台中市補助開跑期間，廚餘機銷量便突破5,000台，預期下半年各地方政府陸續推出補助後，全年市場銷量有望突破3萬台。

新制上路後，生、熟廚餘將不再區分，統一回收作為堆肥使用，民眾也必須先瀝乾水分；牛、豬、羊大骨、海鮮硬殼及玉米芯等則不屬於廚餘，只能當垃圾丟棄。若未依規定分類，將廚餘直接投入一般垃圾袋，最高可能面臨1,200元至6,000元罰鍰。在此情況下，乾燥處理型廚餘機因能將生熟廚餘直接乾燥研磨成殘渣，可降低廚餘約80%體積，也能減少異味、蚊蟲及頻繁倒廚餘的困擾，成為不少家庭因應新制的選擇。

DIKE也建議民眾在挑選廚餘機時，首先應依家庭人口與開伙頻率評估容量，4人家庭可優先考慮3至4公升機種；其次應注意密封設計與活性碳濾網等除臭、抑味功能，降低廚餘存放時產生異味的問題；此外，內桶材質及清潔便利性也相當重要，具備不沾塗層、一鍵清洗或自動清潔功能的產品，更能降低日常維護負擔。

看準家庭廚餘處理需求，DIKE推出3.5L淨味儲存廚餘機，針對上一代產品進一步升級抑味與使用便利性。產品採升級密封膠條設計，將異味有效導入風道系統，並將雙碳盒整合為單一側邊碳盒、增加活性碳容量，提升除臭效率；同時搭載無刷馬達降低運轉噪音，風扇也採防水結構，強化穩定性與耐用度。

此外，3.5L容量適合4人家庭使用，電源線改為分離式設計，方便移動與收納；產品更具備72小時儲存及自動換氣功能，廚餘可隨時投入，最長可儲存3天，之後再自動進行乾燥研磨，期間放入的廚餘會在30分鐘內完成加熱烘乾，讓廚餘機同時扮演「廚餘桶」角色，降低日常處理廚餘的負擔。

桶身平整，加上不沾粘塗層，內桶清洗超方便。圖／雙全國際提供
桶身平整，加上不沾粘塗層，內桶清洗超方便。圖／雙全國際提供

隨著廚餘回收政策改變，帶動廚餘機商機。圖／雙全國際提供
隨著廚餘回收政策改變，帶動廚餘機商機。圖／雙全國際提供

廚餘 補助 廚餘機

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