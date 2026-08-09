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寶可夢世界錦標賽將開打！《Pokémon GO》限定扮裝皮卡丘限時登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新款貼圖同步登場，訓練家可以透過旋轉寶可補給站的轉盤、開啟友情禮物獲得貼圖，也可以從遊戲內商店購得貼圖。圖／Scopely Explore提供
新款貼圖同步登場，訓練家可以透過旋轉寶可補給站的轉盤、開啟友情禮物獲得貼圖，也可以從遊戲內商店購得貼圖。圖／Scopely Explore提供

寶可夢粉絲即將迎來全球盛事，「Pokémon World Championships 2026」即將在8月28日至8月30日於加州舊金山隆重開打，手機遊戲《Pokémon GO》特別推出一系列歡慶活動。與此同時，亞洲地區也正式迎來全新的「Pokémon Game On!」概念與2026-27年度「Pokémon Asia Championship Series」寶可夢亞洲錦標賽系列，號召全球與亞洲地區訓練家踴躍參與，共同感受寶可夢對戰的極致魅力。

為了迎接一年一度的世界錦標賽，《Pokémon GO》將從台灣時間8月25日10點起隆重展開慶祝活動。活動特別分成「PokémonXP」與「Pokémon World Championships 2026」兩個階段，並首度推出全新扮裝寶可夢「PokémonXP 2026皮卡丘」與「World Championships 2026皮卡丘」。8月25日10:00至8月30日20:00活動期間，每日「GO對戰聯盟」賽事場次將從原先5組大幅增加至15組，讓訓練家單日可進行多達75場對戰。

此外，地圖上出現拉魯拉絲、猴怪、鐵啞鈴等特定寶可夢的機率也會大幅提高，甚至有機會遇到異色寶可夢。世界大賽直播期間，螢幕更會公開獨家換裝道具「WCS 2026 T恤 綠」的免費兌換代碼，歡迎廣大玩家鎖定精彩實況。

除了線上的遊戲熱潮，實體卡牌與電競賽事同樣盛況空前。官方宣告「Pokémon Game On!」概念於臺灣、香港、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞及新加坡共7地正式推出，以寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）等寶可夢遊戲為中心，打造不論新手或老手都能輕鬆享受對戰的優良環境。隨著官方活動地圖正式啟用，玩家可輕易尋找最適合自己的對戰活動，且自9月1日起，至各地寶可夢集換式卡牌遊戲道館參加指定賽事，更有機會獲得限量發送的特別特典卡。

備受矚目的2026-27年度「Pokémon Asia Championship Series」也將同步於9月1日揭開序幕，本屆系列賽劃分為以寶可夢集換式卡牌遊戲進行比賽的TCG類別，以及透過Pokémon Champions進行比賽的VGC類別，賽事規模由小至大涵蓋超級球、高級球、紀念球及大師球共4大聯盟賽，提供不同階段訓練家大展身手的舞台，最終脫穎而出的頂尖選手更將代表亞洲出戰世界錦標賽。從線上遊戲的歡慶活動到線下亞洲錦標賽，一系列多元豐富的對戰舞台已全面準備就緒，熱烈邀請所有訓練家密切關注官方訊息，一起加入這場席捲全球的寶可夢冒險熱潮。

玩家們記得鎖定實況轉播，螢幕上會出現兌換下列T恤換裝道具的代碼。圖／Scopely Explore提供
玩家們記得鎖定實況轉播，螢幕上會出現兌換下列T恤換裝道具的代碼。圖／Scopely Explore提供

全新換裝道具「WCS/PXP 2026背包」。圖／Scopely Explore提供
全新換裝道具「WCS/PXP 2026背包」。圖／Scopely Explore提供

於「Pokémon World Championships」奪得冠軍頭銜的玩家除了能獲得獎品，還可以獲得2026年世界冠軍服裝的換裝道具。圖／Scopely Explore提供
於「Pokémon World Championships」奪得冠軍頭銜的玩家除了能獲得獎品，還可以獲得2026年世界冠軍服裝的換裝道具。圖／Scopely Explore提供

全新的扮裝寶可夢「PokémonXP 2026皮卡丘」及「World Championships 2026皮卡丘」，將在本次活動登場。圖／Scopely Explore提供
全新的扮裝寶可夢「PokémonXP 2026皮卡丘」及「World Championships 2026皮卡丘」，將在本次活動登場。圖／Scopely Explore提供

Pokémon Asia Championship Series新年度系列賽即將盛大展開。圖／The Pokémon Company提供
Pokémon Asia Championship Series新年度系列賽即將盛大展開。圖／The Pokémon Company提供

寶可夢 粉絲 舊金山 手機遊戲

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