獨／台中人氣日料「美滿小料理」月底熄燈 粉絲不捨：吃過就念念不忘

把握最後的機會！位於台中的人氣日式餐廳「美滿小料理」近日宣佈，因人力匱乏，所以將於8月31日劃下句點，結束5年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「台中最好吃的餐廳之一」、「噢不」

鄰近台中國家歌劇院、台中大遠百的「美滿小料理」，自2021年開幕，店內以日式小料理的型態，提供多樣化的烤物、炸物、關東煮、生魚片等品項，在日常中也能品嚐到料理人的用心，並且保留輕鬆的用餐氣氛，因此成為許多饕客的口袋名單。在GOOGLE MAP中，獲得超過800則評價，平均獲得4.3分。

儘管獲得許多粉絲喜愛，但是近日官方發布公告，指出「近年來人力匱乏的困境，始終是我們無法跨越的課題。經過長時間的深思熟慮，我們決定在 8/31畫下句點。」隨著歇業消息出爐，也讓支持的民眾留言表示「吃過就念念不忘的料理」、「大家快去吃」