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蕭邦L'Heure du Diamant巧玩多元幾何造型 Happy Diamonds歡慶50周年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Clown系列項鍊，符合倫理道德18K黃金，內含四顆分別為滑動鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠，49萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Clown系列項鍊，符合倫理道德18K黃金，內含四顆分別為滑動鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠，49萬2,000元。圖／蕭邦提供

瑞士珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）今年推出多款新作，從旗艦珠寶表系列L'Heure du Diamant，到迎來滑動鑽石誕生50周年的Happy Diamonds，分別以精湛製表工藝、珍貴寶石與充滿趣味的設計，展現品牌在珠寶藝術上的不同面貌。

L'Heure du Diamant自1960年代問世以來，經典的設計完美結合高級珠寶工藝與瑞士製表技藝。今年延伸出圓形、枕形、梨形及長方形等豐富多元的表殼輪廓。其中，枕形砂金石腕表以深藍色砂金石玻璃表盤呈現星空般的獨特紋理，每一枚表盤皆因天然內含物而各具特色，表圍圍繞整圈的梨形切割鑽石，搭配承襲Scheufele家族自1960年代以來手工樹皮紋工藝的白金鍊帶，珠寶感十足。

黑色瑪瑙則成為另一圓形款L'Heure du Diamant的主角，表圈圍繞整圈鑽石，對比深黑色表盤搭配鑲鑽指針與鑽石時標，搭載蕭邦自製09.01-C自動上鍊機械機芯；梨形腕表則以天然珍珠母貝表盤的溫潤虹彩襯托璀璨鑽石光芒，呈現柔美氣質。品牌另以長方形Heritage 1974腕表向歷史致敬，18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配立體金質表盤與黃金鍊帶，並由LeCoultre 846手動上鍊機械機芯驅動。

另一大亮點則是滑動鑽石Happy Diamonds系列新作。1976年，蕭邦將鑽石置於兩層藍寶石水晶之間，讓鑽石隨配戴者動作自由滑動，突破傳統珠寶設計，並成為品牌最具代表性的識別之一。隨著今年歡慶50周年，延續自由、歡愉與創意精神，品牌復刻第一款滑動鑽石珠寶Happy Clown吊墜，n以18K黃金打造圓潤造型，搭配可自由滑動的鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠，頭部與四肢皆能靈活擺動，為珠寶注入童趣。全新創作Happy Diamonds Animals則以烏龜、泰迪熊、大象等動物為靈感，結合標誌性的滑動鑽石，讓珠寶不只是裝飾，也成為傳遞幸福寓意的趣味作品。

L'Heure du Diamant系列枕形腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、砂金石玻璃表盤、蕭邦自製09.01-C自動上鍊機械機芯，301萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列枕形腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、砂金石玻璃表盤、蕭邦自製09.01-C自動上鍊機械機芯，301萬5,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙表盤、蕭邦自製09.01-C自動上鍊機械機芯，325萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙表盤、蕭邦自製09.01-C自動上鍊機械機芯，325萬1,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列長方形腕表，符合倫理道德18K玫瑰金鑲嵌鑽石、18K玫瑰金質立體凹槽紋表盤、搭載LeCoultre 846手動上鍊機械機芯。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列長方形腕表，符合倫理道德18K玫瑰金鑲嵌鑽石、18K玫瑰金質立體凹槽紋表盤、搭載LeCoultre 846手動上鍊機械機芯。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds Animals系列大象造型手鐲，符合倫理道德18K玫瑰金、藍寶石眼睛、含一顆0.05克拉滑動鑽石與一顆0.03克拉滑動鑽石，30萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Animals系列大象造型手鐲，符合倫理道德18K玫瑰金、藍寶石眼睛、含一顆0.05克拉滑動鑽石與一顆0.03克拉滑動鑽石，30萬6,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds Animals系列烏龜造型戒指，符合倫理道德18K白金、藍寶石眼睛，含一顆0.03克拉滑動鑽石，28萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Animals系列烏龜造型戒指，符合倫理道德18K白金、藍寶石眼睛，含一顆0.03克拉滑動鑽石，28萬8,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列梨形腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、珍珠母貝表盤、蕭邦自製10.01-C手動上鍊機械機芯，204萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列梨形腕表，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、珍珠母貝表盤、蕭邦自製10.01-C手動上鍊機械機芯，204萬9,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds Animals系列小熊造型手鐲，符合倫理道德18K玫瑰金、鑽石眼睛，含一顆0.05克拉滑動鑽石與一顆0.03克拉滑動紅寶石，32萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Animals系列小熊造型手鐲，符合倫理道德18K玫瑰金、鑽石眼睛，含一顆0.05克拉滑動鑽石與一顆0.03克拉滑動紅寶石，32萬4,000元。圖／蕭邦提供

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