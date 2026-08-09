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收藏一段別具意義的時尚史和電影史！「穿Prada的惡魔2」衣櫥9月上拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安海瑟薇電影中穿著的Gabriela Hearst針織拼布洋裝，估價3,000美元起。圖／佳士得提供
安海瑟薇電影中穿著的Gabriela Hearst針織拼布洋裝，估價3,000美元起。圖／佳士得提供

時尚迷期待已久的「穿Prada的惡魔2」在創造全球票房佳績後，電影中的經典戲服與配飾也將化身收藏品。佳士得（Christie's）紐約宣布，將於9月1日至15日舉行「穿Prada的惡魔2」網上慈善拍賣，並於9月8日至13日在紐約洛克菲勒中心20號免費公開展出精選拍品，部分電影中由梅莉史翠普、安妮海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利杜奇、施蒙艾絲莉及Lady Gaga等人穿戴的時尚單品都將登場，拍賣所得將捐助保護記者委員會（CPJ）及美國時裝設計師協會（CFDA）。

其中最具話題性的拍品之一，是安妮海瑟薇飾演Andy Sachs前往漢普頓時不慎弄髒的Gabriela Hearst針織拼布洋裝。這次拍賣特別保留電影中同一件沾有污漬的戲服，讓影迷有機會收藏劇情中的「原件」。梅莉史翠普飾演的Miranda Priestly也有多套造型登場，包括她在「Runway」雜誌員工會議中穿著的Dries Van Noten流蘇外套，以及電影中亮相的Schiaparelli黑白色外套。

艾蜜莉布朗飾演的Emily在電影中配戴的蒂芙尼（Tiffany）Elsa Peretti Bone手鐲也將上拍，梅莉史翠普在電影預告片中穿著的Valentino Garavani紅色鉚釘高跟鞋原型，還附有演員親筆簽名，對電影及時尚收藏家而言格外吸睛。其他亮點拍品還包括梅莉史翠普在電影中使用的FENDI Peekaboo橙黑人字紋包款。其他還有Lady Gagay在拍攝影片時所穿著、由Bad Binch TongTong by Terrence Zhou打造的黑色絲絨羽毛長洋裝，以及男星史Stanley Tucci的Dolce & Gabbana三件式西裝搭配豹紋領巾。

這場拍賣由梅莉史翠普策劃並全力支持。她在首集電影上映後便曾主動發起戲服慈善拍賣，如今續集再度透過時尚拍品延續公益精神，讓影迷不只能重溫電影中的造型，也能透過競標收藏戲服背後的電影記憶，同時為新聞自由及新世代時尚人才培育盡一份力。

天藍色毛衣，JCREW，估價100美元起。圖／佳士得提供
天藍色毛衣，JCREW，估價100美元起。圖／佳士得提供

LADY GAGA穿著的黑色絲絨和羽毛長洋裝，BAD BINCH TONGTONG BY TERRENCE ZHOU，估價3,000美元起。圖／佳士得提供
LADY GAGA穿著的黑色絲絨和羽毛長洋裝，BAD BINCH TONGTONG BY TERRENCE ZHOU，估價3,000美元起。圖／佳士得提供

Stanley Tucci穿著的Dolce & Gabbana三件式西裝搭配豹紋領巾，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
Stanley Tucci穿著的Dolce & Gabbana三件式西裝搭配豹紋領巾，估價2,000美元起。圖／佳士得提供

梅莉史翠普在電影中使用的橙色和黑色人字紋FENDI PEEKABOO包，估價3,000美元起。圖／佳士得提供
梅莉史翠普在電影中使用的橙色和黑色人字紋FENDI PEEKABOO包，估價3,000美元起。圖／佳士得提供

Simone Ashley穿著的DOLCE & GABBANA連身衣和透視珠片半截裙，估價3,000美元起。圖／佳士得提供
Simone Ashley穿著的DOLCE & GABBANA連身衣和透視珠片半截裙，估價3,000美元起。圖／佳士得提供

梅莉史翠普在電影中穿著的DRIES VAN NOTEN 2025年秋冬系列流蘇外套，估價4,000美元起。圖／佳士得提供
梅莉史翠普在電影中穿著的DRIES VAN NOTEN 2025年秋冬系列流蘇外套，估價4,000美元起。圖／佳士得提供

電影 Lady Gaga 佳士得

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