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新竹喜來登「茶花拾光」中秋禮盒 早鳥享85折

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登「茶花拾光 豐藏禮盒」內含六款廣式月餅，包含東方美人茶麻糬、干貝XO醬等口味及兩入台灣精選茶款。業者／提供
新竹喜來登「茶花拾光 豐藏禮盒」內含六款廣式月餅，包含東方美人茶麻糬、干貝XO醬等口味及兩入台灣精選茶款。業者／提供

新竹喜來登16年來結合公益活動、支持在地社會關懷、偏鄉教育等，今年延續去年中秋節海洋友善保護主題，以支持環境保護為主軸發想，將新竹在地縣花「茶花」結合茶葉回收紙所製禮盒，推出「茶花拾光」中秋月餅禮盒，即日起至8月31日訂購可享85折早鳥優惠。

新竹喜來登表示，今年中秋禮盒以新竹縣花「茶花」為設計主軸，打造「茶花拾光」中秋月餅禮盒，並選用茶葉回收紙Tea Paper」製成的包裝及可重複使用的環保提袋，傳遞永續送禮理念。每張「Tea Paper」皆由六個牛奶盒、紙杯和兩克茶葉廢料，結合FSC認證木漿再製而成，將茶花入畫、茶香入餡、茶葉入紙，承載新竹在地風土、風景記憶的專屬故事。

今年推出兩款「茶花拾光」中秋月餅禮盒，包括六入廣式月餅「豐藏禮盒」、八入流沙酥「拾光禮盒」。「豐藏禮盒」內含六款廣式月餅，包含東方美人茶麻糬、干貝XO醬、紅棗桂圓核桃、蜂蜜檸檬、蓮蓉松子蛋黃、傳統伍仁各1顆，及台灣精選茶款茶包「東方美人茶2.5g」、「阿里山手採烏龍茶3g」各5入，每盒1,680元；「拾光禮盒」採用日本黃金桃山餅皮搭配香濃綿密的豆沙內餡，內含經典流心「奶黃流沙」及「奶黃鳳梨」等層次豐富的雙餡酥餅各4顆，每盒1,280元。

新竹喜來登中秋禮盒另有「花漾拾光 蛋黃酥禮盒」內含烏豆沙蛋黃酥及XO蛋黃酥各3顆，每盒880元；「喜來登鳳梨酥」選用台農2號土鳳梨，由飯店點心房手工製作，內含原味土鳳梨酥及柚香鳳梨酥各6顆，每盒680元，「采悅軒極品XO醬」，嚴選日本干貝、蝦乾、金華火腿熬煮製成，日常料理拌煮或佐料提味都能讓美味體驗再升級，每盒 3瓶1,200元；即日起至8月31日前預購享早鳥優惠85折，喜來登鳳梨酥禮盒及采悅軒極品XO醬禮盒不適用折扣優惠。

新竹喜來登選用茶葉回收紙製成的中秋禮盒包裝，傳遞永續送禮理念。業者／提供
新竹喜來登選用茶葉回收紙製成的中秋禮盒包裝，傳遞永續送禮理念。業者／提供

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