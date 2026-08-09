Chaumet藍寶石、神秘鑽石藏專屬告白獻七夕 情侶疊戴書寫獨一無二故事

七夕情人節將至，以情感珠寶聞名的法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）獻上多款別具意義的設計，從象徵承諾的戒指，到代表緊密連結的項鍊、耳環，將愛情寓意化作珠寶設計，為七夕增添不同於傳統鑽戒的送禮選擇。

全新Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒環鑲嵌明亮式切割鑽石，簇擁中央一顆梨形藍寶石。深邃藍色象徵忠誠、信任與堅定不移的愛意，俐落而精緻的珠寶輪廓散發高貴氣質。系列另推出男士戒指，特別在戒圈內側鑲嵌一顆神秘鑽石，將不張揚的情感藏在配戴者自己知道的位置，以低調的男女對戒彼此呼應的設計巧思。

以交叉圖騰象徵將彼此緊密相連的情感的Liens系列，迎來全新的Jeux de Liens項鍊與耳環，中央鑲嵌散發絲絨藍光的藍寶石，周圍鋪鑲鑽石，讓經典Liens系列的「連結」意象更顯浪漫。Joséphine系列靈感源自約瑟芬皇后與拿破崙的傳奇愛情，將品牌標誌性的冠冕意象轉化為戒指。除了單獨配戴，亦能混搭堆疊，例如以鉑金搭配約1克拉梨形鑽石及明亮式切割鑽石的Joséphine Aigrette Impériale單鑽戒指，可與Triomphe de Chaumet戒指疊戴，透過不同組合打造個人風格，也讓珠寶隨著每一次重要紀念日持續增加，象徵感情一路累積。

Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆梨形藍寶石，14萬9,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine Aigrette Impériale戒指與Triomphe de Chaumet戒指。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens項鍊，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，28萬4,000元。圖／Chaumet提供

（由上至下）Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整；Triomphe de Chaumet戒指。鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供

Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒圈內側鑲嵌1顆神秘鑽石，14萬7,000元。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens耳環，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，32萬9,000元。圖／Chaumet提供