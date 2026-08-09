快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Chaumet藍寶石、神秘鑽石藏專屬告白獻七夕 情侶疊戴書寫獨一無二故事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由上至下）Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒圈內側鑲嵌1顆神秘鑽石，14萬7,000；Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供
（由上至下）Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒圈內側鑲嵌1顆神秘鑽石，14萬7,000；Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供

七夕情人節將至，以情感珠寶聞名的法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）獻上多款別具意義的設計，從象徵承諾的戒指，到代表緊密連結的項鍊、耳環，將愛情寓意化作珠寶設計，為七夕增添不同於傳統鑽戒的送禮選擇。

全新Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒環鑲嵌明亮式切割鑽石，簇擁中央一顆梨形藍寶石。深邃藍色象徵忠誠、信任與堅定不移的愛意，俐落而精緻的珠寶輪廓散發高貴氣質。系列另推出男士戒指，特別在戒圈內側鑲嵌一顆神秘鑽石，將不張揚的情感藏在配戴者自己知道的位置，以低調的男女對戒彼此呼應的設計巧思。

以交叉圖騰象徵將彼此緊密相連的情感的Liens系列，迎來全新的Jeux de Liens項鍊與耳環，中央鑲嵌散發絲絨藍光的藍寶石，周圍鋪鑲鑽石，讓經典Liens系列的「連結」意象更顯浪漫。Joséphine系列靈感源自約瑟芬皇后與拿破崙的傳奇愛情，將品牌標誌性的冠冕意象轉化為戒指。除了單獨配戴，亦能混搭堆疊，例如以鉑金搭配約1克拉梨形鑽石及明亮式切割鑽石的Joséphine Aigrette Impériale單鑽戒指，可與Triomphe de Chaumet戒指疊戴，透過不同組合打造個人風格，也讓珠寶隨著每一次重要紀念日持續增加，象徵感情一路累積。

Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆梨形藍寶石，14萬9,000元。圖／Chaumet提供
Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆梨形藍寶石，14萬9,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine Aigrette Impériale戒指與Triomphe de Chaumet戒指。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Joséphine Aigrette Impériale戒指與Triomphe de Chaumet戒指。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens項鍊，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，28萬4,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens項鍊，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，28萬4,000元。圖／Chaumet提供

（由上至下）Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整；Triomphe de Chaumet戒指。鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供
（由上至下）Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌鑽石與1顆1克拉左右的梨形鑽石，價格依主石條件調整；Triomphe de Chaumet戒指。鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供

Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒圈內側鑲嵌1顆神秘鑽石，14萬7,000元。圖／Chaumet提供
Triomphe de Chaumet戒指，鉑金戒圈內側鑲嵌1顆神秘鑽石，14萬7,000元。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens耳環，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，32萬9,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens耳環，18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石，32萬9,000元。圖／Chaumet提供

Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供
Triomphe de Chaumet戒指，鉑金鑲嵌鑽石，18萬5,000元。圖／Chaumet提供

七夕 鑽石 情侶

延伸閱讀

張凌赫演繹七夕送禮！ 寶格麗限定款B.zero1粉紅色項鍊甜蜜告白

迪麗熱巴、宋威龍神仙顏值同框！ MIKIMOTO頂級珠寶北京亞洲首展

CHAUMET感官之旅！A Journey through Nature頂級珠寶看見植物香氣

卡地亞父親節獻禮！LOVE手環、Tank腕表 摩登新意演繹永不退流行經典

相關新聞

Škoda Peaq正式投產！91kWh大電池衝640公里攜手Epiq倍增純電陣容

Škoda於8月6日正式宣布，品牌旗艦純電休旅Peaq已在Škoda總部所在地捷克Mladá Boleslav產線投產，與純電Enyaq、Elroq，以及燃油版Octavia共用同一條生產線，以混線生產模式，展現產線彈性調度的效率。自6月啟動接單以來，Peaq買氣熱絡，截至7月底已累積近8,500張訂單，可謂品牌史上反應最快的新車之一。換句話說，這不僅是一款新車投產的消息，更代表Škoda在電動化布局上正式邁入收成期。

德系車廠大陸策略轉趨保守 GM逆勢宣告與SAIC上汽集團續約20年

在外國車廠於大陸市場逐漸失守的氛圍下，General Motors (GM, 通用汽車) 與SAIC Motor上海汽車集團宣布將合資夥伴關係延長20年，讓這段自1997年展開的合作關係，正式延伸至2047年，等同於讓合作關係延長至50年之久。相較於德系品牌在大陸市場面臨的銷售重挫，GM去年於大陸市場售出近百萬輛新能源車，旗下合資事業體交車量更達近190萬輛，較2024年成長2.3%，也讓這項續約決定顯得合理。換句話說，在多數外國車廠對大陸市場前景轉趨保守之際，GM選擇以長期承諾強化與SAIC上氣的合作根基。

廚餘禁餵豬政策上路倒數！廚餘機補助上限、3大選購攻略一次看

農業部宣布自2027年1月1日起，全台全面禁止廚餘餵養豬隻，隨政策進入過渡期，各地政府陸續祭出廚餘機補助，帶動家用廚餘處理設備需求升溫。繼台中、屏東、雲林推出相關補助後，南投縣政府也再次啟動家戶廚餘機補助計畫，即日起至2026年10月30日開放申請，每戶限購1台，每台最高補助5,000元，鼓勵民眾提前購機、適應廚餘處理新制。

獨／台中人氣日料「美滿小料理」月底熄燈 粉絲不捨：吃過就念念不忘

把握最後的機會！位於台中的人氣日式餐廳「美滿小料理」近日宣佈，因人力匱乏，所以將於8月31日劃下句點，結束5年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「台中最好吃的餐廳之一」、「噢不」

蕭邦L'Heure du Diamant巧玩多元幾何造型 Happy Diamonds歡慶50周年

瑞士珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）今年推出多款新作，從旗艦珠寶表系列L'Heure du Diamant，到迎來滑動鑽石誕生50周年的Happy Diamonds，分別以精湛製表工藝、珍貴寶石與充滿趣味的設計，展現品牌在珠寶藝術上的不同面貌。

收藏一段別具意義的時尚史和電影史！「穿Prada的惡魔2」衣櫥9月上拍

時尚迷期待已久的「穿Prada的惡魔2」在創造全球票房佳績後，電影中的經典戲服與配飾也將化身收藏品。佳士得（Christie's）紐約宣布，將於9月1日至15日舉行「穿Prada的惡魔2」網上慈善拍賣，並於9月8日至13日在紐約洛克菲勒中心20號免費公開展出精選拍品，部分電影中由梅莉史翠普、安妮海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利杜奇、施蒙艾絲莉及Lady Gaga等人穿戴的時尚單品都將登場，拍賣所得將捐助保護記者委員會（CPJ）及美國時裝設計師協會（CFDA）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。