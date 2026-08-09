Nespresso「早咖起居室」快閃台北 一鍵喝現萃咖啡 再扭Y2K風格鑰匙圈

Nespresso將全球「Vertuo World」咖啡探索體驗帶進台北，以全新Vertuo UP膠囊咖啡機為靈感，打造期間限定《早咖起居室》快閃店，將巨型床、立體咖啡機與晨間生活場景搬進城市空間，邀請消費者暫時放慢腳步，在咖啡香中重拾早晨第一杯咖啡的儀式感。

《早咖起居室》首站本週末在華山1914文創園區忠孝三角登場，8月14日至8月16日再移師臺北大巨蛋松菸大道西側。現場以放大版晨間臥室為設計主軸，透過巨型床、蓬鬆枕頭與立體Vertuo UP咖啡機等沉浸式裝置，打造兼具咖啡體驗與拍照打卡的城市生活場景，讓消費者從日常熟悉的晨起片刻出發，感受咖啡融入生活的不同可能。

體驗活動則以「探索」為核心，現場展示超過40款VERTUO系列咖啡，涵蓋單一產區臻選、咖啡大師特調、大杯咖啡、濃縮咖啡及最新星巴克Vertuo等5大系列，並設計聞香與風味探索體驗，讓消費者依照香氣、風味與個人喜好，找到適合自己的晨間咖啡。

選定咖啡後，消費者還能親手操作全新Vertuo UP膠囊咖啡機，體驗3秒快速預熱及一鍵萃取功能，從咖啡油沫緩緩萃出到完成飲品，依喜好製作冰美式、冰拿鐵或熱美式，完整體驗從選擇咖啡到入口的鮮萃過程。現場同步推出「一指UP TO ME」3秒挑戰賽、扭蛋抽獎等互動活動，完成指定體驗即可獲得夏日限定咖啡鑰匙圈、活動限定貼紙等好禮。

除了現場體驗，活動期間momo購物網同步推出早咖限定「Vertuo UP超值全配組」，優惠價8,800元（原價11,600元），包含Vertuo UP膠囊咖啡機、晨間美式膠囊組50顆及12顆頂級咖啡體驗組，另加贈價值1,640元的萬用儲存展示罐與旅行掛式收納包。活動期間消費指定膠囊組合，還可享Travel夏日隨行杯泡泡糖粉或薰衣草紫限量色加價購7.5折優惠，一次將完整咖啡生活體驗帶回家。

《早咖起居室》打造咖啡風味探索區，現場展示VERTUO超過40款咖啡選擇，並透過深焙、中焙、輕焙3款代表咖啡聞香體驗，邀請消費者探索專屬晨間風味。記者黃筱晴／攝影

消費者可親手操作全新Vertuo UP膠囊咖啡機，體驗3秒快速預熱與一鍵萃取的便利性，並依個人喜好選擇冰美式、冰拿鐵或熱美式，完成專屬晨間咖啡。圖／Nespresso提供

《早咖起居室》以巨型床、立體Vertuo UP咖啡機打造放大版晨間生活場景，邀請消費者走進其中，拍下專屬自己的晨間時刻。圖／Nespresso提供

消費者可親手操作全新Vertuo UP膠囊咖啡機，體驗3秒快速預熱與一鍵萃取的便利性，並依個人喜好選擇冰美式、冰拿鐵或熱美式，完成專屬晨間咖啡。記者黃筱晴／攝影

活動期間消費指定膠囊組合，還可享Travel夏日隨行杯泡泡糖粉或薰衣草紫限量色加價購7.5折優惠。記者黃筱晴／攝影

購買早咖限定組合Vertuo UP超值全配組，再加贈價值1,640元的萬用儲存展示罐與旅行掛式收納包，輕鬆將精品咖啡生活帶回家。記者黃筱晴／攝影

《早咖起居室》打造咖啡風味探索區，現場展示VERTUO超過40款咖啡選擇，並透過深焙、中焙、輕焙3款代表咖啡聞香體驗，邀請消費者探索專屬晨間風味。圖／Nespresso提供

《早咖起居室》推出3秒晨醒挑戰賽與扭蛋抽獎等體驗，讓消費者從咖啡探索到互動遊戲，一路解鎖晨間驚喜。記者黃筱晴／攝影