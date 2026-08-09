台中水湳轉運中心史努比快閃店人氣爆紅 中市府宣布延長到8月23日

台中水湳轉運中心已於8月5日啟用，台中市交通局在水湳轉運中心推出限定史努比快閃活動，開幕即創下熱銷佳績，為回應民眾熱烈支持，原訂展期自8月1日至15日的快閃店，交通局宣布加碼延長展出至8月23日，民眾不僅可到快閃店購物，還可與6公尺高史努比及五位兄弟姊妹大型氣球裝置合影留念。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心首度結合國際知名IP打造特色公共空間，透過史努比（Snoopy）等經典角色，營造童趣與溫馨的交通環境。此外，在8月前3周，每逢周六日推出快閃商店及室內市集，結合周邊綠美圖、台中國際會展中心及中央公園等景點，形成水湳經貿園區一日遊路線。

其中，轉運中心南側大草皮設置史努比家族6座大型氣球裝置藝術，包括史努比與兄弟姊妹齊聚亮相，可愛造型吸引大小朋友爭相拍照，成為近期社群平台最夯的打卡熱區。

交通局表示，搶購快閃店推出台中市首發設計的交通主題玩偶，掀起粉絲的收藏熱潮，為此，快閃店特別順延再展出一周。同一時間，史努比主題自駕巴士化身亮眼的黃色校車，車內還有可愛的史努比司機，在水湳轉運中心一樓候車空間展出，現場並設置大型展板，以淺顯易懂的方式介紹自駕巴士科技原理及未來在台中的規劃行駛路線。

葉昭甫指出，水湳轉運中心已營運，目前已有25、54、54延、82、82延、108、156、354、555、675及綠美圖會展中心巡迴公車等路線陸續提供服務。為慶祝啟用，市府同步推出停車優惠方案，自8月5日至9月4日，停車場全面免收停車費；9月5日至12月5日則享停車費8折優惠，西屯區港尾里民再加碼提供95折回饋，鼓勵民眾多加利用。

周末快閃店吸引人潮。圖／台中市政府提供