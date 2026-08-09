台中第一間「鳥貴族」要來了！全品項100元、開幕送「酥炸南蠻蝦」

來自日本的連鎖燒鳥餐廳「鳥貴族」，繼於7月下旬進駐桃園後，將再首度插旗中台灣，開設台中首間分店，預計8月12日開始試營運。為慶祝新店開幕，完成打卡任務即可獲贈「酥炸南蠻蝦」一份。

主打平價燒鳥的「鳥貴族」，提供多樣化的串燒與居酒屋人氣料理，是許多民眾赴日本旅遊必吃的人氣餐廳。2024年9月，鳥貴族正式登台，店內提供有招牌貴族燒串，還有各式燒鳥串、現炸小物、名物逸品料理、甜點與飲品，全品項皆為「100元」，除此之外，部份分店也提供「899吃到飽方案」，讓民眾盡興想用餐點。

鳥貴族目前在台北共有5間分店，今年7月下旬，鳥貴族首度跨出台北，於桃園ATT筷食尚開設品牌第6間、桃園第一間分店。本次鳥貴族再插旗台中，於廣三SOGO對面開設台中第一間分店，同樣採全品項100元，預計8月12日開放試營運，當日於17:00開始營業，8月13日起，每日營業時間再調整為12:00～24:00。為慶祝新店開幕，試營運推出限定打卡活動，完成者即可獲贈「酥炸南蠻蝦」一份，送完為止。隨著開幕消息出爐，許多粉絲也紛紛詢問「會有吃到飽嗎？」業者也表示「未來開放一定第一時間通知大家」