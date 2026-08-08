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朗格A. Lange & Söhne父親節時計推薦 古風、傳承與收藏的一次滿足
父親節將至，德國高級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）特別精選多款日曆時計，向人生中細水長流的深沉父愛致敬。無論是年曆或萬年曆作品，朗格皆以精密機械結構紀錄時光，將情感轉化成為傳承經典與表達謝意的卓越之選。
由於延續德國薩克森的深長製表傳統，朗格在設計與工藝上展現極致嚴謹。品牌經典的偏心表盤布局、大日曆顯示，以及手工雕花擺輪板橋，無不體現獨特的美學主張。同時朗格並將複雜功能與風格相融合，每一只表款均經歷二次組裝，展現德式頂級製表的當代風範，別具收藏價值。
其中Saxonia Annual Calendar以36毫米表殼呈現均衡美感，大日曆搭配星期、月份與月相，完美平衡實用與美學，並提供750白金與750玫瑰金雙材質版本；而1815 Annual Calendar則承襲鐵道式刻度與古典指針，搭載L051.3手動上鍊機芯，月相更達122.6年僅需校正一天、非一般精準，每日親手上鍊更建立起配戴者與時間的儀式感，將情意、傳統內化於心。
若追求高複雜功能，Lange 1 Perpetual Calendar結合偏心表盤、外圈月份環與萬年曆，自動識別大小月與閏年，直到2100年前無須調校，展現跨越世代的典藏價值。極致之作Datograph Perpetual則結合了飛返計時與萬年曆兩種複雜功能，前者可快速日常中的第二次計算、利於謀定而後動，後者則展現了對於時間的寬宏視野，搭載L952.2機芯與950白金灰色面盤，呈現無可比擬的機械藝術魅力。
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