重返1959經典設計！Longines浪琴Legend Diver 59潛水表 復刻懷舊

經典的設計讓人不僅懷念起過往的美好時光，更能感受科技、人類技術力的最新發明。浪琴表重新發表了一只復刻1959年的Legend Diver 59潛水表，運用品牌獨家的L888.6矽游絲、搭配300公尺防水性能，成為懷舊也活力的夏日潛水表風格之選。

浪琴表於1910年代生產首批防水表，1937年推出專利防水按鈕計時表。1940年代浪琴受英國海軍委託，為其設計了軍用潛水表。1958年進而推出防水120公尺的Nautilus Skin Diver，隔年1959則研發出首款雙表冠、配備內旋表圈的Legend Diver，此後並持續將防水性能推向200與300公尺，正是本次復刻的致敬對象。

全新Legend Diver 59腕表以等比例還原了1959年設計，採用精鋼表殼與42毫米的配置。表款的動力使用專為浪琴生產的、具有抗磁效果矽游絲的L888.6自動上鍊機芯，表款同時還通過COSC官方天文台認證、ISO 6425潛水表認證以及ISO 764防磁認證，展現了新一代科技與當代工業研發的高水準表現。

表款同時將配置精鋼米蘭表帶和黑色Tropic風格橡膠表帶，隨附拆卸工具，可讓配戴者能隨心轉換風格，感受經典的時光之美。

Longines Legend Diver 59腕表，精鋼、L888.6自動上鍊機芯、42毫米、時間與日期顯示、防水300公尺，12萬6,700元。圖／Longines提供

Longines Legend Diver 59腕表從時標、指針到刻度共使用了兩種夜光塗料，因此可以更清楚地在水下或低光源情境判讀時間。圖／Longines提供