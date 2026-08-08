江振誠「1887 by André」再續傳奇！甫開業摘米其林2星、年度開業大獎

位於新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）內的「1887 by André」，日前於《新加坡米其林指南2026》一口氣拿下米其林二星及「年度開業大獎」兩項肯定。餐廳今年3月31日才正式開幕，短短4個月便獲得米其林評審青睞，也讓由江振誠（André Chiang）主理的餐飲版圖再添亮眼成績。

「1887 by André」以新加坡萊佛士酒店創立年份命名，餐廳座落於酒店歷史悠久的主樓空間，僅設42個座位。此次同時摘下米其林二星與年度開業大獎，不僅是新餐廳開幕後的重要里程碑，也肯定了主廚王奕翔（Ben Wang）、副主廚Roy Kuo率領的廚藝團隊，以及前場服務團隊在料理、服務與整體體驗上的整合能力。

相較於常見的固定套餐形式，「1887 by André」選擇以單點模式作為核心，讓賓客可以依照個人喜好自由搭配料理，並自行掌握用餐節奏。這樣的設計，也成為餐廳希望與傳統高級餐飲有所區隔的重要一環，讓米其林星級餐廳不只追求料理層次，也將選擇權交回消費者手中。

餐廳的料理概念則從「時間」出發，將法式料理技法、新加坡多元文化以及萊佛士酒店超過百年的歷史脈絡融合其中。團隊透過當代烹飪手法重新整理昔日風味與飲食傳統，並以「Taste of Time」作為整套餐飲體驗的核心敘事，從餐桌出發串起酒店與新加坡的歷史記憶，同時映照江振誠一路走來的料理軌跡。

新加坡萊佛士酒店行銷總監Jesmine Hall表示，「1887 by André」此次獲得兩項米其林肯定，除了展現廚藝團隊對細節、專業與團隊合作的重視，也代表酒店長期投入餐飲品質的成果。她指出，餐廳希望透過每一道料理重新詮釋過去，在歷史與當代之間找到新的平衡，讓賓客享用料理之餘，也能感受到背後蘊含的故事與工藝。

從百年酒店的歷史底蘊，到江振誠所擅長的當代料理語彙，「1887 by André」以新餐廳之姿快速在新加坡高端餐飲市場站穩腳步。此次米其林二星與「年度開業大獎」雙雙入袋，也讓萊佛士酒店延續百年餐飲傳統之餘，再度展現其將歷史、文化與創新揉合於餐桌上的企圖，進一步鞏固新加坡作為亞洲重要美食目的地的地位。

【1887 by André】 ．地址：1 Beach Road, Singapore 189673 ．電話：(＋65) 6412 1816 ．營業時間：午餐：週二至週六11.30am～1.30pm、晚餐：週二至週六6.00pm～8.00pm；每週日及週一公休 ．預約連結：https://www.sevenrooms.com/explore/1887byAndre/reservations/ ．服裝規定： Smart Casual

新加坡萊佛士酒店於1887年成立，是全球最經典的19世紀豪華飯店之一。圖／新加坡萊佛士酒店提供