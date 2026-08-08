全球首發在台灣！麥卡倫Harmony最終章「椰風煖韻」 桃園機場限量登場

享譽全球的單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）宣布推出 「The Harmony Collection 」第六版，也是系列最終章，這次將自然靈感聚焦於「椰子」，由釀酒大師團隊打造「椰風煖韻」與「初椰香韻」兩款限量酒款，分別進攻全球免稅通路與台灣指定市場。當中「椰風煖韻」更選在台灣搶下全球免稅通路首發，即日起至8月25日於桃園國際機場昇恆昌免稅店限量登場，讓台灣旅客有機會搶先品味這款系列最終章。

此次「椰風煖韻」建議售價為新台幣5,850元，首發後也將陸續於全球指定機場上市。為迎接新品登場，麥卡倫攜手昇恆昌在桃園國際機場第二航廈打造限定體驗空間，以棕櫚樹、椰子等元素營造熱帶度假氛圍，同時完整展出 「The Harmony Collection 」六個版本，讓旅客一次回顧系列從首發至最終章的創作軌跡。

「椰風煖韻」的風味靈感來自烘烤椰子香氣，酒液選用美國雪莉橡木桶與波本桶共同熟成，透過美國橡木本身的風味特性，放大椰子香氣在威士忌中的表現。入口前，炙烤椰子、烤布蕾、白巧克力與香草氣息交織，隨後帶出粉紅葡萄柚、檸檬皮及淡淡香料氣息；入口後則轉向椰香松露、烤鳳梨、檸檬果醬、葡萄柚與杏仁餡餅，最後以甜潤熱帶水果與烘烤橡木香氣收尾，酒精濃度為43.3%。

另一款「初椰香韻」則為台灣國內市場限定酒款，酒精濃度46.3%，風格相對明亮清新。香氣以新鮮椰子、青檸與柑橘揭開序幕，搭配香草、杏仁及淡雅香料；入口呈現青檸與檸檬的甜感，再融合椰子、香草蛋糕、糖粉與熱帶水果，尾韻則留下椰子與花蜜的溫潤氣息。

值得注意的是，這兩款最終章作品不只是以椰子作為風味主題，包裝同樣延續 「The Harmony Collection」 對永續概念的探索。麥卡倫將回收天然椰子纖維重新運用於外盒與瓶標，透過零排放製程轉化為具有天然黑色調與特殊觸感的材質，讓原本進入生命週期尾聲的天然材料重新成為奢華包裝的一部分。

「The Harmony Collection」 自推出以來，便持續透過跨界合作探索自然、風味與創意之間的關係，過去曾與西班牙米其林名廚羅卡兄弟、永續時尚設計師Stella McCartney與攝影藝術家Mary McCartney、太陽馬戲團及英國茗茶品牌JING Tea等合作。歷經六個版本後，最終章回到「椰子」這項自然素材，從風味、包裝到感官體驗，為整個系列收下最後一筆。

對於此次全球免稅首發選在台灣，愛丁頓集團全球免稅旅遊零售暨西歐區行銷總監Alessandro Felicani表示，台灣擁有高度成熟的威士忌市場與一群熱衷品飲及收藏的愛好者，因此成為「椰風煖韻」全球旅遊零售通路首發的重要市場。昇恆昌副總經理Patricia Wang則指出，此次合作除了展現品牌對台灣市場的重視，也希望透過限定體驗與系列完整展出，讓桃園國際機場成為旅客探索威士忌文化的重要窗口。

除了新品展示，旅客也能透過麥卡倫LINE官方帳號預約品飲體驗，在桃園國際機場麥卡倫旗艦專賣店由品牌銷售顧問帶領品飲最新酒款，並搭配歷年「The Harmony Collection 」精選版本，深入了解不同作品的風味特色。第二航廈麥卡倫旗艦專賣店也同步提供歷年精選版本限定販售，吸引威士忌愛好者與收藏家尋找系列作品。

隨著第六版落幕，The Harmony Collection也正式完成六個篇章的旅程。從跨界創意到自然永續，再到椰子風味的最終演繹，麥卡倫以一系列限量作品，把威士忌熟成工藝、自然素材與當代設計串在一起；而對台灣旅客而言，這次「椰風煖韻」提前於全球免稅通路登場，也讓桃園機場成為收藏這場最終章的第一站。

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麥卡倫「椰風煖韻」單一麥芽威士忌，酒精濃度43.3%，以美國橡木桶及波本桶共同熟成，為「The Harmony Collection 」全球免稅通路限定版本。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫於桃園機場打造全球唯一展區，完整展出「The Harmony Collection 」 全系列六版，呈現系列自首版至最終章的創作旅程。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「椰風煖韻」包裝融入回收椰子纖維，呈現獨特觸感與天然黑色調，香氣層次涵蓋炙烤椰子、白巧克力與檸檬皮等元素。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「椰風煖韻」推出獨家精選品飲儀式，旅客可於桃園機場旗艦專賣店透過LINE預約品飲體驗，由品牌顧問帶領深入探索風味故事。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手昇恆昌於桃園國際機場打造專屬體驗空間，以棕櫚樹與椰子勾勒海灘度假氛圍，讓旅客沉浸於「椰風煖韻」熱帶靈感之中。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康