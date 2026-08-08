歷史建築再生 櫻田百貨到歐酷酒店 老建築玩出城市文創新生命

老屋新建，賦予新生命的文創案例近年在台灣愈來愈多，位於台中中區，由昔日櫻田百貨歷史建築改建而成的OKU Hotel台中歐酷酒店，近年以「城市文化系列」為主軸，透過歷史建築再生、藝術、劇場、音樂及在地品牌合作，讓旅宿不只是提供住宿，也成為旅人認識台中舊城的入口。

位於台中中區的櫻田百貨，曾是台中早期重要商業據點之一，見證了日治時期與台中鐵路開通，這棟歷史建築經重新規畫後，去年轉型為OKU Hotel。不同於拆除重建，飯店選擇保留原有建築脈絡，透過設計、餐飲與旅宿功能重新賦予建築生命，也讓旅客在住宿過程中，感受台中舊城區的歷史痕跡。

飯店方表示，近年國際旅宿產業逐漸重視「目的地旅宿」概念，旅館不再只是旅客短暫停留的空間，而是融入城市生活、文化與地方特色，希望透過歷史建築再生，讓旅客從住宿出發，進一步走進台中舊城。

雖然飯店的建築風格以歐式復古及當代設計元素交織，但入住旅客卻能輕易地享受台中舊城區的風光，串聯台中驛鐵道文化園區、第二市場、柳川水岸、宮原眼科及台中公園等景點，沿途還有老宅咖啡館、特色餐廳及風格選物店。若將範圍擴大，公益路商圈、勤美綠園道，以及台中國家歌劇院、台中市立圖書館等文化場域，也可納入旅程。

近日歐酷酒店舉辦「城市舞台．點亮之夜」活動，邀請台中在地品牌一同參與，包括入選 2026「The World’s 100 Best Coffee Shops」世界百大咖啡的 Coffee Stopover Black，以及台灣米其林指南官方合作夥伴HGT華剛茶業、小林煎餅等，見證酒店從舊城文化旅宿走向全市城市文化平台的重要節點。希望透過跨界合作，讓旅客不只「住在台中」，也能從文化活動及城市生活中進一步認識台中。