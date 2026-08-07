搶攻中秋企業送禮商機 黑沃「藝起賞月」四款限定藝伎禮盒全新登場

台灣連鎖精品咖啡領導品牌「HWC黑沃咖啡」宣布，2026年「藝起賞月」藝伎中秋限定禮盒正式登場。去年中秋禮盒不到一個月即全數售罄，今年特別備貨1萬盒，即日起至8月31日以早鳥優惠價預購，全台黑沃門市與官網同步開放，全面搶攻中秋送禮與企業客層商機。

今年禮盒精選四款限定藝伎咖啡，每款皆融合來自不同國家的精品產區風味，四款合計橫跨八個咖啡產國。打開一盒，即是一段用味蕾環遊世界的旅程——這是黑沃咖啡今年為中秋送禮準備的答案。

今年適逢HWC黑沃咖啡成立十週年。黑沃咖啡創辦人林佩霓再次親赴哥斯大黎加與巴拿馬，女兒黃心姷親赴宏都拉斯，以國際評審身分參與當地年度最重要的精品咖啡競賽。

林佩霓還特別被巴拿馬精品咖啡協會頒發最佳推廣獎，與來自世界各國的專業評審共同評選年度最頂尖的咖啡。評審過程中，她同步走訪產區、與當地農民深入交流，遇見真正值得的咖啡，便直接在產地談定合作，將這份風味帶回台灣。

林佩霓說：「黑沃十週年，我希望送給品牌最好的禮物，不是多開幾家店，而是親自走進產地、站上國際評審桌，把真正值得分享的咖啡帶回台灣。好咖啡，不是剛好遇到，而是被找出來的。」

今年禮盒以四個令人難忘的風味主題，帶出藝伎咖啡最細膩的個性。「青蘋映月」清新如晨露，一口青蘋果的明亮果香，尾韻流轉細緻花香與茶感，優雅而乾淨；「玫瑰香宴」如置身花園，玫瑰、荔枝與蜂蜜層層綻放，是藝伎咖啡最迷人的花果香詮釋。

「藍莓夜曲」豐盈而飽滿，藍莓、葡萄、蔓越莓交織出深邃莓果風味，尾韻帶有紅糖般的甜潤餘韻；「哈密初綻」輕盈柔順，哈密瓜與木瓜的甜感清透，伴隨粉紅葡萄柚與綠茶香氣，如夏末秋初第一縷涼風。

林佩霓強調，四款風格截然不同，卻同樣細膩迷人，收禮的人喝的不只是一杯咖啡，而是一段來自世界各地的味覺旅程。

今年禮盒同步開放企業大宗訂購。單筆訂購滿20盒贈送1盒，贈品可累計；單筆訂購25盒以上，另提供客製化聯名貼紙服務，企業可置入自有品牌LOGO，讓咖啡禮盒成為兼具品味與識別度的企業形象禮。

林佩霓表示，送禮，送的是一份心意；但當這份心意能讓對方喝著咖啡、想像自己身處世界各地的咖啡產區，這份禮就不只是禮物，而是一段共同的味覺旅程。「十年來黑沃做的，就是把這樣的世界帶回台灣」。