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7-ELEVEN哈根達斯限時優惠再加碼 迷你杯、雪糕、雪酥「買10送13」
7-ELEVEN哈根達斯限時優惠再加碼！8月7日晚間7點起至8月12日7-ELEVEN全台門市推出哈根達斯迷你杯／雪糕／雪酥等品項任選買3送2、加碼「買10送13」超值優惠，使用指定icashPay、icash2.0、uniopen聯名卡、OPEN錢包等四大支付工具可再享消費滿千元現折100元（滿千折百活動僅限實體門市購買）；「OPENPOINT行動隨時取」可以線上買、線下取貨免囤貨（取貨日至9月15日止）。
此外，7-ELEVEN哈根達斯限時優惠活動期間，消費者另可參加小七集點卡活動，購買滿10件集1點、買10送13馬上集2點，滿1點可兌換iPhone 17 256G抽獎券乙張（共抽2名）、滿3點可兌換哈根達斯品脫（草莓／巧克力）兌換券（限量16,000杯）、滿6點可兌換限量獨家「哈根達斯旅行購物袋」（限量8,000個）。
●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。
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