7-ELEVEN哈根達斯限時優惠再加碼 迷你杯、雪糕、雪酥「買10送13」

烏克蘭國家歌劇院創立於1867年，一個半世紀以來見證了無數音樂的大師的誕生，也歷經了眾多經典巨作的洗禮，不僅是烏克蘭重要的文化象徵，亦在斯拉夫藝術發展史上佔據舉足輕重地位。烏克蘭國家歌劇院管弦樂團傳承了純正的歐洲古典樂傳統，乘載著烏克蘭最高藝術殿堂的頂尖實力，即便在衝突動盪與戰火紛飛中面臨到前所未見的挑戰，對於藝術的堅持與信仰至今仍未止息，樂手們曾在沒有電力的排練室中倚靠燭光練習，也曾在防空洞中為市民演奏安撫心靈的旋律。

2026-08-07 15:41