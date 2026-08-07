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全國電子台南仁德中山店開幕！限時5天指定家電9折 還有每日限量商品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子仁德中山店開幕慶，8月7日至8月11日推出全館指定家電9折優惠，活動期間單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，每滿1,000元即增加一次抽獎機會。圖／全國電子提供
全國電子仁德中山店開幕慶，8月7日至8月11日推出全館指定家電9折優惠，活動期間單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，每滿1,000元即增加一次抽獎機會。圖／全國電子提供

父親節除了吃大餐、送禮物，也可替爸爸與全家人升級居家生活。全國電子持續深耕台南市場，全新「仁德中山店」8月7日開幕，適逢父親節檔期，8月7日至8月11日推出開幕限定優惠，包括全館指定家電9折、每日限量商品、滿額贈及消費抽獎等多重活動，從爸爸喜愛的電鬍刀、3C商品到大型家電一次備齊。

全國電子仁德中山店位於台南市仁德區中山路310號，店內集結電視、冰箱、洗衣機、空調、廚衛家電、生活家電及資訊3C等多元品類，提供消費者從商品選購、專業諮詢，到配送、安裝及售後服務的一站式家電購物體驗。

為歡慶新店開幕，全國電子台南仁德中山店8月7日至8月11日推出全館指定家電9折優惠，開幕期間單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，每滿1,000元即增加一次抽獎機會。最大獎祭出「LG 17KG第3代直驅變頻洗衣機」，另有Panasonic免紙袋吸塵器、樂美雅法國原裝烤盤組、三井武田肌肉按摩槍及真空保溫杯等多項實用好禮。

全國電子台南仁德中山店開幕期間同步推出每日限量商品，從行動電源、藍牙耳機、電風扇、小家電，到電視、冰箱、洗衣機及資訊商品皆有不同優惠，8月7日至8月11日每日推出不同主打商品，數量有限、售完為止。

針對家庭換機需求，全國電子同步推出「盛夏清爽計畫」，指定冰箱、洗衣機享9折優惠，部分商品搭配生活百貨加購及滿額贈活動，讓消費者趁夏季汰換高使用頻率家電。電視推出指定商品9折優惠，指定SONY 85型電視另有獨家加購SWITCH優惠方案，83型以上電視加購延長保固還可獲得等值會員點數。開學季同步推出筆電換機活動，指定筆電限時最高現省2萬元起，指定學生方案再享優惠，另有筆電加購延長保固、數位商品滿額抽3C好禮等活動。

除了商品促銷，全國電子也持續強化家電售後服務。炎夏冷氣高頻率使用，活動期間推出空調專業清洗服務，室內機清洗優惠價1,899元，加購清洗室外機500元，並強調售後服務、技師認證、標準SOP清洗流程及環境防護等服務保障。

廚衛家電方面，全國電子8月推出「廚衛節能升級」活動，指定商品最高享全國大補貼3,000元，涵蓋熱水器、洗碗機、淨水器等商品，搭配專業安裝服務。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

家電 全國電子

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