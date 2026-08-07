中秋送禮新戰場！法式甜點、北海道乳酪搶市 爆紅檸檬蛋糕熱銷破萬顆

中秋送禮市場吹起新風潮，法式甜點、乳酪蛋糕等精品烘焙正逐漸成為企業贈禮與年輕族群的新選擇。法式甜點品牌ButterSays今年推出5款中秋禮盒，以法式烘焙工藝挑戰傳統糕餅市場；以北海道乳酪甜點聞名的ChizCheese則首度北上快閃台北，帶來熱銷破萬顆的瀨戶內檸檬蛋糕及全新日本水果芝士蛋糕，搶攻中秋與秋季送禮商機。

ButterSays今年以法式精品甜點作為中秋主軸，推出法式綜合禮盒、艾許奶油費南雪禮盒、綜合費南雪禮盒、海鹽芝士雪茄捲禮盒及綜合雪茄捲禮盒等5款商品，即日起至8月15日開放預購，同品項享「買10送1」，企業團購最高可享82折優惠。

其中，品牌人氣商品「艾許奶油費南雪」選用法國艾許奶油與日本北海道江別麵粉製作，外酥內潤，展現焦化奶油香氣；海鹽芝士雪茄捲則以鹹甜交融的風味，跳脫傳統糕餅偏甜印象，近年深受辦公室下午茶及年輕族群喜愛。

另一款法式綜合禮盒則集結艾許奶油費南雪、布列塔尼鳳梨酥及杏仁脆脆3款人氣商品，其中布列塔尼鳳梨酥將法式奶油工藝融合台灣鳳梨餡，兼具熟悉與創新風味；另外也推出巧克力費南雪、可可雪茄捲等組合，滿足不同送禮需求。

另一方面，以北海道乳酪甜點打響名號的ChizCheese，今年7月進駐新竹巨城後迅速累積人氣，夏季推出的瀨戶內檸檬蛋糕更在短時間內熱銷突破1萬顆。品牌即日起至9月3日首度快閃遠東SOGO台北復興館，除了將明星商品帶到台北，也同步推出兩款全新日本水果系列芝士蛋糕。

此次首度亮相的「瀨戶內青檸芝士蛋糕」選用日本瀨戶內青檸，呈現清爽柑橘香；「熊本草莓芝士蛋糕」則融合熊本草莓與北海道乳酪，展現酸甜果香，兩款新品皆為台北首發。品牌經典北海道雪域芝士蛋糕則維持「全凍像冰淇淋、半解凍如慕斯、完全解凍入口即化」的三種品嘗方式，依不同溫度呈現層次變化。

為慶祝首次北上快閃，ChizCheese祭出多項限定優惠，8月9日前每日前20名購買任一芝士蛋糕，可獲贈一盒瀨戶內檸檬蛋糕；快閃期間每日前50名購買檸檬蛋糕並加入會員，還可獲得限定版「檸檬雪霜」乙顆，為活動增添收藏話題。

ButterSays品牌人氣代表作「艾許奶油費南雪禮盒」，是品牌最具代表性的明星商品。圖／ButterSays提供

ButterSays品牌人氣代表作「艾許奶油費南雪禮盒」（8入／售價690元），選用日本北海道江別製粉搭配法國艾許奶油製作，經高溫烘焙後散發迷人的焦化奶油香氣，成為品牌最具代表性的明星商品。圖／ButterSays提供