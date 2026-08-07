林映維、程予希、Melinda、J.Sheron四星相會Acne Studios大曬北歐潮

北歐前衛時尚品牌Acne Studios本周正式拓點台中新光三越中港店二樓，由於這將是Acne Studios在台第四間專門店、也是台灣中部首個據點，空間除了將瑞典總部Floragatan 13的視覺美學完美複製，更為台中精品版圖注入充滿詩意與質感的摩登風貌，正式開幕活動上並邀請了林映維、程予希、Melinda以及J.Sheron一同出席站台。

四位藝人以截然不同的造型，精彩演繹多元個性。林映唯身著一襲深色細肩帶蕾絲長洋裝，大膽內搭寬鬆的復古丹寧長褲，裙襬處精緻的蕾絲滾邊與休閒的牛仔質感形成強烈對比；程予希則化身氣質清新的文藝少女，她選用無袖復古格紋上衣搭配高腰深灰色亮絲傘裙，裙身細緻的閃亮纖維隨光線若隱若現，肩背卡其灰Multipocket側背包；J.Sheon身穿一件富光澤感的短版皮革機車夾克，內搭極簡的白色襯衫，再斜背一只能裝載日常、質感粗獷的棕色Multipocket大包，盡顯不羈的街頭風範；最後Melinda則選用深藍色針織V領衫與內搭白色POLO衫疊穿，下身搭配黑色修身喇叭西裝褲與尖頭高跟鞋，拉長身形比例，穿出自信且具高辨識度的都會優雅摩登風。

全新Acne Studios台中新光三越中港店的空間設計選用品牌經典的粉紅色調與灰色簇絨混紡羊毛地毯交織出沉靜氣息。地毯以細緻的幾何方磚工法呈現，襯托出異材質混搭的洗鍊，家具設計師Max Lamb特別打造的Blobs座椅，以圓潤有機的球狀輪廓輕撫著冷冽線條，此外包含法國藝術家Benoit Lalloz操刀的條形燈具，則以俐落光影勾勒工業詩意，讓人感受嚴謹與藝術感知撞擊出的溫度。

值得一提的是，店內並採用與工作室studio Halleroed共同研發的模組化玻璃展示櫃，將工業美感轉化為流暢的視覺結構。全店並完整呈獻最新男女裝系列服飾、鞋履與配件，以及品牌熱門的Camero包款全新款式，並以精湛美感、宣告時尚極簡的奢華新定義。

除了品牌經典的粉紅色調，Acne Studios新光三越台中中港店的室內空間大量採用設計師家具，展現北歐的洗鍊工業風格。圖／Acne Studios提供

林映唯穿著Acne Studios秋冬系列出席品牌新光三越台中中港店開幕，展現俐落率性。圖／Acne Studios提供

J.Sheon出席Acne Studios新光三越台中中港店開幕時，除了短版皮夾克瀟灑帥氣，手上並提取一款大尺寸的Camero包款。圖／Acne Studios提供

Melinda日前出席Acne Studios新光三越台中中港店開幕。圖／Acne Studios提供

Acne Studios Camero Party肩背包黃色款，62,000元。圖／Acne Studios提供