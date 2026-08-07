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日本咖哩麵包冠軍首登台！台南香格里拉開賣 得獎可頌搶先日本上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
橋爪主廚展示招牌「日本最高金賞咖哩麵包」。圖／台南遠東香格里拉提供
橋爪主廚展示招牌「日本最高金賞咖哩麵包」。圖／台南遠東香格里拉提供

不用飛日本，也能吃到日本咖哩麵包冠軍作品！台南遠東香格里拉飯店攜手日本千葉知名烘焙店「CROISSANT」，邀請第二代經營者、主廚橋爪謙典來台，即日起至9月30日在一樓「品香坊」推出17款職人麵包，不僅完整導入曾奪下咖哩麵包10周年冠軍爭霸賽總冠軍的招牌咖哩麵包，更搶先日本市場推出2026年最新得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，以及人氣商品「幸福生吐司」，售價90元至280元。

橋爪謙典接手創立於1980年的千葉烘焙名店「CROISSANT」，近年接連以咖哩麵包在日本賽事嶄露頭角，2023、2024年連續獲得咖哩麵包大賽東日本炸咖哩麵包類最高金賞，並於2025年勇奪10周年冠軍爭霸賽總冠軍。今年則以「咖啡葡萄彎月可頌」拿下加州葡萄乾烘焙新商品開發大賽「職人烘焙門市商品組大賞」，此次更選擇在台南率先上市，成為此次合作最大亮點之一。

此次最受矚目的3大明星商品，包括以雞骨、澳洲牛與香菇高湯熬煮超過4小時、再靜置一夜熟成的「日本最高金賞咖哩麵包」，外皮酥脆、內餡濃郁；首次在台亮相的「咖啡葡萄彎月可頌」，採用法國AOP發酵奶油、日本北海道鮮奶油，揉入咖啡與酒漬葡萄乾，呈現層層酥香；以及日本店內長年熱賣的「幸福生吐司」，以三種日本昭和小麥粉調配、高含水麵糰製作，展現柔軟濕潤口感。

此外，也同步推出17款職人麵包，涵蓋歐法麵包、法國三明治、可頌丹麥及日式麵包，包括湯種米香法棍、熟成火腿卡門貝爾蘋果法國三明治、鹽之花奶油菠蘿、博多明太子法國、柚子胡椒嫩雞可頌三明治、焦糖堅果丹麥球等，選擇多樣。

配合此次合作，飯店一樓「大廳茶軒」也推出期間限定「台日聯名下午茶」，由橋爪謙典與台南遠東香格里拉西點主廚許煜新共同設計，以日式Bakery Café為概念，結合迷你咖哩麵包、昭和可頌、法國三明治，以及芒果奶霜布丁、焦糖檸檬塔、開心果覆盆莓脆巧球等甜點，每套1,080元加一成服務費。

17款麵包每日限量供應，活動至9月30日，售完為止。

日本咖哩麵包總冠軍主廚橋爪謙典與台南遠東香格里拉點心房團隊進行技術交流。圖／台南遠東香格里拉提供
日本咖哩麵包總冠軍主廚橋爪謙典與台南遠東香格里拉點心房團隊進行技術交流。圖／台南遠東香格里拉提供

橋爪主廚3大代表作品「日本最高金賞咖哩麵包」、「咖啡葡萄彎月可頌」及「幸福生吐司」。圖／台南遠東香格里拉提供
橋爪主廚3大代表作品「日本最高金賞咖哩麵包」、「咖啡葡萄彎月可頌」及「幸福生吐司」。圖／台南遠東香格里拉提供

人氣商品「幸福生吐司」質地柔軟濕潤，散發自然奶香與麥香。圖／台南遠東香格里拉提供
人氣商品「幸福生吐司」質地柔軟濕潤，散發自然奶香與麥香。圖／台南遠東香格里拉提供

橋爪主廚2026年最新得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，搶先日本於品香坊限量推出。圖／台南遠東香格里拉提供
橋爪主廚2026年最新得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，搶先日本於品香坊限量推出。圖／台南遠東香格里拉提供

咖哩 麵包 冠軍

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