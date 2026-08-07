日本咖哩麵包冠軍首登台！台南香格里拉開賣 得獎可頌搶先日本上市
不用飛日本，也能吃到日本咖哩麵包總冠軍作品！台南遠東香格里拉飯店攜手日本千葉知名烘焙店「CROISSANT」，邀請第二代經營者、主廚橋爪謙典來台，即日起至9月30日在一樓「品香坊」推出17款職人麵包，不僅完整導入曾奪下咖哩麵包10周年冠軍爭霸賽總冠軍的招牌咖哩麵包，更搶先日本市場推出2026年最新得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，以及人氣商品「幸福生吐司」，售價90元至280元。
橋爪謙典接手創立於1980年的千葉烘焙名店「CROISSANT」，近年接連以咖哩麵包在日本賽事嶄露頭角，2023、2024年連續獲得咖哩麵包大賽東日本炸咖哩麵包類最高金賞，並於2025年勇奪10周年冠軍爭霸賽總冠軍。今年則以「咖啡葡萄彎月可頌」拿下加州葡萄乾烘焙新商品開發大賽「職人烘焙門市商品組大賞」，此次更選擇在台南率先上市，成為此次合作最大亮點之一。
此次最受矚目的3大明星商品，包括以雞骨、澳洲牛與香菇高湯熬煮超過4小時、再靜置一夜熟成的「日本最高金賞咖哩麵包」，外皮酥脆、內餡濃郁；首次在台亮相的「咖啡葡萄彎月可頌」，採用法國AOP發酵奶油、日本北海道鮮奶油，揉入咖啡與酒漬葡萄乾，呈現層層酥香；以及日本店內長年熱賣的「幸福生吐司」，以三種日本昭和小麥粉調配、高含水麵糰製作，展現柔軟濕潤口感。
此外，也同步推出17款職人麵包，涵蓋歐法麵包、法國三明治、可頌丹麥及日式麵包，包括湯種米香法棍、熟成火腿卡門貝爾蘋果法國三明治、鹽之花奶油菠蘿、博多明太子法國、柚子胡椒嫩雞可頌三明治、焦糖堅果丹麥球等，選擇多樣。
配合此次合作，飯店一樓「大廳茶軒」也推出期間限定「台日聯名下午茶」，由橋爪謙典與台南遠東香格里拉西點主廚許煜新共同設計，以日式Bakery Café為概念，結合迷你咖哩麵包、昭和可頌、法國三明治，以及芒果奶霜布丁、焦糖檸檬塔、開心果覆盆莓脆巧球等甜點，每套1,080元加一成服務費。
17款麵包每日限量供應，活動至9月30日，售完為止。
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